Giulia Salemi difende mamma Fariba dagli attacchi all’Isola/ “Lista nera”, Zorzi…

C’è una lista nera fatta di nomi di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 che Giulia Salemi ha accuratamente appuntato, o almeno è questo che traspare da alcuni tweet che l’ex gieffina ha ricondiviso. Valentina Persia, Gilles Rocca, la Melillo e altri sono finiti nel mirino di Giulia per le accuse lanciate nel corso della settima diretta dell’Isola a sua mamma Fariba Tehrani, colpevole, secondo loro, di aver ‘rubato’ del cibo che spettava a tutti.

Stefano Regina/ "Fariba Tehrani? Uno tsunami all'Isola dei Famosi 2021. Tenetevi pronti..."

Le scene viste ieri hanno fatto infuriare la Salemi che ha fatto sentire la sua voce su Twitter, condividendo i commenti di alcuni utenti che si sono schierati a favore di Fariba, ingiustamente accusata dopo essersi messa a disposizione di tutti e in modo anche molto carino. Una mossa che potrebbe anticipare l’arrivo in studio della Salemi proprio come supporter di sua madre in questa avventura.

Fariba Tehrani/ Vecchia ruggine con Elisa Isoardi? Le due negano ma un indizio...

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi di nuovo faccia a faccia

Di certo, Giulia Salemi presto incontrerà davvero Tommaso Zorzi e non all’Isola dei Famosi. Sarà invece ospite del suo show “Il punto Z” come fa sapere un comunicato di Mediaset. “Nella prima puntata, collegamento con Maurizio Costanzo che terrà simpaticamente a battesimo il debutto di Tommaso Zorzi. Ospite in studio sarà invece Giulia Salemi” – si apprende dal comunicato della rete del Biscione. Che poi annuncia: “Si sottoporrà alle domande di fuoco del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e uno negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della puntata”.

LEGGI ANCHE:

Pierpaolo Pretelli "Mio figlio Leo vuol fidanzarsi con Giulia"/ "Per Tale e Quale..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA