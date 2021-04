Giulia Salemi difende mamma Fariba/ Frase sessista all’Isola, con Pierpaolo Pretelli…

Nei giorni scorsi Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, è stata a sua insaputa vittima di un brutto episodio bollato come “sessista” da uno dei suoi compagni di avventura all’Isola dei Famosi, Awed. Oggi, proprio l’ex gieffina sarà presente nel corso della nuova puntata di Domenica Live per prendere le doverose difese della madre e non solo. Stando alle anticipazioni della padrona di casa Barbara d’Urso, infatti, ci sarà ampio spazio anche per la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Ma andiamo per ordine: nei giorni scorsi ha fatto come discutere un’uscita di Awed sul topless di Fariba all’Isola dei Famosi. La naufraga era intenta a spogliarsi per fare una doccia quando la star di Youtube si è lasciato scappare uno spiacevole commento proprio mentre chiacchierava con Andrea Cerioli.

“Sta sempre con le tett* di fuori lei”, ha esordito Awed parlando di Fariba. “L’altra volta, sai quando hai l’ormone a zero? L’altra volta era di fianco a me nuda, col seno di fuori. Ho dato un occhio, poi li ho chiusi e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarle il…”. Un commento a dir poco sessista sul quale tornerà oggi Giulia Salemi, dicendo la sua sulle esternazioni del giovane in merito alle quali il web ha parecchio rumoreggiato.

GIULIA SALEMI E LA STORIA CON PIERPAOLO PRETELLI

Intanto, la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele a dimostrazione di come i loro sentimenti siano assolutamente sinceri. A dimostrazione di come il loro sia un rapporto serio, l’importante gesto che Pierpaolo ha deciso di recente di fare, ovvero presentare il piccolo figlio Leonardo, avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero, alla neo fidanzata Giulia. “L’incontro è andato benissimo, sono felicissimo. È la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna”, aveva raccontato l’ex Velino a Rtl, proseguendo “Non avrei mai fatto questo passo se non fossi sicuro del sentimento che provo per Giulia, e lei per me”. Tra Leonardo e la Salemi, a quanto pare, sarebbe già scattato un bellissimo feeling soprattutto per via dell’amore che la Salemi avrebbe per i bambini ed addirittura il figlio di Pierpaolo sarebbe rimasto così colpito dall’ex gieffina al punto da chiederle di fidanzarsi con lei. Sempre Pierpaolo, di recente, in un post Instagram ha confermato nuovamente i suoi sentimenti per Giulia definendola come la sua “anima gemella”.

