Giulia Salemi difende Oriana al GF Vip, Bruganelli si infuria/ “Ripeti quello che la gente dice sui social!”

Grande Fratello vip 2022, Oriana Marzoli scatena la lite tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi

Può dirsi infuocata la nuova nonché diciannovesima puntata del Grande Fratello vip 2022, che vede Giulia Salemi e Sonia Bruganelli ai ferri corti, per una discussione accesa su Oriana Marzoli. Dopo un inizio idilliaco tra Oriana e Antonino Spinalbese, sembra ormai calato il sipario sulla lovestory. L’ex di Belen Rodriguez ha ormai deciso di allontanarsi dalla spagnola; un rifiuto per cui Oriana soffre anche in diretta, lasciandosi in un fiume di lacrime.

Oriana Marzoli si avvicina a Daniele Dal Moro/ Dopo il rifiuto di Antonino…

E nel loro contrapporsi nel rapporto di coppia scoppiata, il sentiment del pubblico si divide a metà, dentro e fuori il contesto reality; e direttamente dallo studio TV del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Sonia Bruganelli finiscono per scontrarsi duramente. Le due infatti palesano due punti di vista totalmente contrapposti, un’antitesi che finisce per creare dissapore soprattutto da parte della moglie di Paolo Bonolis.

Edoardo Donnamaria, "Oriana è uscita due mesi fa da una relazione"/ Il retroscena...

Esplode la querelle mediatica tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli: che succede al Grande Fratello vip 2022?

“Dopo un’intimità raggiunta in tempi da record con un uomo non può pretendere una lovestory seria” é la sentenza in sintesi di Sonia Bruganelli, che si schiera contro Oriana. L’opinionista mette in discussione l’interesse di Oriana a favore di una ‘strategia di gioco’ che viene però contestata dalla Salemi. A spezzare una lancia in favore di Oriana, dicendosi quindi in dissenso rispetto alle posizioni assunte da Antonino Spinalbese e Sonia Bruganelli al Grande Fratello vip 2022, é proprio l’influencer: “Vedere una donna trattata così male… incommentabile! Oriana ti hanno etichetta come insensibile per aver paragonato la figlia di Antonino ad un cane. Ma chi sta facendo una brutta figura non sei tu. Forza, tira fuori gli artigli spagnoli..”. La consorte di Paolo Bonolis però non ci sta e passa all’attacco, accusando la Salemi: “Non ci sto… sei con l’iPad in mano per dire quello che vogliono far dire gli internauti.. ” .

Oriana Marzoli lite furiosa con Sonia Bruganelli/ "Ma vaffanc**o, io non fingo"

Insomma, la Bruganelli replica alla critica della Salemi, tacciando quest’ultima di fare propri i pensieri più aggreganti del web per potersi assicurare i consensi dell’occhio pubblico e quindi visibilità, e un tornaconto personale, in termini di successo mediatico e business. Giulia, però, non raccoglie la provocazione e, dopo aver confermato di pensare esattamente ciò che ha detto, si dice ‘tranquillissima’.











© RIPRODUZIONE RISERVATA