Giulia Salemi si gode tutto l’amore che prova per il figlio Kian, nato quattro mesi fa dall’amore per il compagno Pierpaolo Pretelli. Mesi che, inevitabilmente, non sono stati affatto facili per la neomamma, alle prese con il piccolo principe di casa. In occasione del suo quarto mese, Giulia ha voluto condividere coi fan un breve reel con le immagini del prima e dopo parto. Nel ‘prima’ ovviamente si vede la Salemi sfoggiare il suo bellissimo pancione, mentre è comodamente sdraiata sul divano; nel ‘dopo’ invece la si vede accarezzare dolcemente il suo bambino, avvolta dal calore di mamma.

“Cosa può essere andato storto?”, domanda simpaticamente Giulia Salemi sui social, raccogliendo un sacco di messaggi dolci e positivi. Non è un caso che sia così, d’altronde Giulia ha vissuto questi mesi con grande riservatezza e serietà.

Non ha mai messo in piazza pubblica i suoi affari e insieme a Pierpaolo Pretelli ha vissuto la nascita di Kian con grande sobrietà. Un comportamento che non è passato inosservato e che molti fan le hanno riconosciuto. Tra i tanti commenti che spiccano nel suo profilo social, sotto il post con dedica per Kian, c’è anche quello dell’esperta di gossip Deinaira Marzano, che fa i complimenti alla Salemi per come ha gestito questo primo periodo.

“Finalmente una mamma che, come tutte, affronta le solite difficoltà, ma senza trasformare tutto in una continua lamentela. Mai sentita lamentarsi un giorno qui sopra! Brava Giulia, davvero un esempio”, le belle parole dell’esperta. Tanti i commenti di questo tenore, segno che la Salemi ha davvero fatto breccia nel cuore del pubblico più sensibile al tema delle genitorialità.