Giulia Salemi/ Dopo il flop con Francesco Monte, ricomincia dal Grande Fratello Vip?

Giulia Salemi pronta a ricominciare dal Grande Fratello Vip 2020?

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020? Da giorni si parla dell’ingresso della bella influencer nella casa più spiata ma chi la conosce bene sa che non è la prima volta che questo accade. Già due anni fa, la dolce Giulia ha preso parte al programma alla sua terza edizione chiudendo il suo percorso con un amore importante, quello con Francesco Monte, lo stesso ex tronista che l’anno prima in quella casa aveva perso Cecilia Rodriguez, sua storica compagna. Secondo i rumors sembra che tra i due sia finito l’amore o, almeno, quello da parte di Francesco Monte e mentre lui ha voltato pagina non solo in amore ma anche nel lavoro tornando al suo primo amore, la musica, Giulia Salemi ha l’occasione di riprendere in mano la sua vita proprio dove tutto era iniziato. Alfonso Signorini darà alla bella influencer l’occasione di tornare nella casa e dimenticare così quello che è successo con Francesco Monte magari trovando un nuovo amore?

Dopo il flop con Francesco Monte, torna nella casa?

Al momento non vi è ancora la conferma ufficiale del suo ritorno al Grande Fratello Vip 2020 ma quello che è certo è che i fan sono già in attesa di rivederla soprattutto perché questo renderebbe felice Tommaso Zorzi rimettendo insieme una coppia esplosiva non solo dei social ma anche della tv (i due sono stati spesso protagonisti insieme di alcune puntate di Riccanza, lo show di MTV che ha lanciato Zorzi nell’olimpo della tv). Sarà lei la persona che Signorini farà entrare per dare una spalla all’influencer che continua a soffrire un po’ la distinzione in due gruppi all’interno della casa?



