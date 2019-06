Giulia Salemi dopo la rottura da Francesco Monte/ Foto, mamma Fariba: “rialzati”

Giulia Salemi continua a soffrire per la fine della storia d’amore con Francesco Monte? Mentre l’ex tronista è finito nuovamente al centro del gossip per la presunta notte di passione che avrebbe trascorso ad Ibiza con la modea Maria Jose, Giulia Salemi si sta concentrando sul lavoro sperando che anche l’arrivo dell’estate la aiuti a dimenticare Francesco Monte con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore che, purtroppo, è finita. A cercare di risollevare il morale a Giulia Salemi sono non solo gli amici e i fans, ma anche la madre. Mamma Fariba Tehrani, sempre molto presente nella vita della figlia, ha così pubblicato un lungo e bellissimo messaggio su Instagram con cui ha esortato la sua bambina a reagire e a rialzarsi subito. Senza fare riferimento a Francesco Monte, mamma Fariba ha scritto un messaggio che ha toccato i cuori dei fans dell’influencer.

GIULIA SALEMI E IL MESSAGGIO DI MAMMA FARIBA DOPO FRANCSCO MONTE

“La vita è piena di imprevisti, di sorprese belle e brutte… D’altronde se non ci fossero quelle brutte, non sapresti il valore di quelle belle!”, comincia così il messaggio che Fariba ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Sotto una beissima foto in cui è abbracciata a Giulia, la Tehrani ha aggiunto: “La vita continua… – prosegue -, se hai una sorpresa brutta nella tua vita, cerca di fare tutto per risolverla, (così un giorno non dirai ‘avrei potuto…’). Ma se non c’è più niente da fare, dopo un’umana reazione di sofferenza, rialzati, nascondi le lacrime, e vai avanti con il sorriso, coraggio e fede!”. Infine, mamma Fariba invita la figlia a continuare a credere nell’amore e ad aprire il proprio cuore a cose nuove: “Vai avanti, ma continua ad amare nel tuo cuore e pensa solo ai momenti belli e ai sorrisi , lascia che entri un po’ l’aria fresca nella tua vita”.







