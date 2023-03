Giulia Salemi, dubbi su Micol finalista al GF Vip/ “Gruppi di fan si sono messi insieme per votarla”

Giulia Salemi lancia dubbi sulla vittoria di Micol Incorvaia al televoto come finalista al GF Vip

La proclamazione di Micol Incorvaia come seconda finalista del Grande Fratello Vip 7 è stata accolta in studio con grande stupore. Quasi nessuno credeva che con rivali come Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sarebbe stata lei la preferita del pubblico, per questo la stessa Micol è rimasta senza parole, spiazzata dall’esito del televoto. Anche Signorini ha dichiarato poi che “L’esito di questa nomination è stato sorprendente”. C’è però chi ha lanciato dubbi sull’autenticità della forza di Micol, tirando in ballo le sue amicizie nella Casa.

Muffa e cibi scaduti: 1 mensa scolastica su 3 irregolare/ Blitz Nas: 341 "bocciature"

È stata Giulia Salemi a far notare che l’esito del televoto a favore di Micol Incorvaia potrebbe essere dovuto ad una coalizione di gruppi che tifano altri concorrenti nella Casa ma a lei profondamente legati.

Giulia Salemi: “Micol finalista? Gruppi che si sono messi insieme per votarla”

“Questa è un’analisi anche di gruppi.” ha esordito la Salemi in diretta al Grande Fratello Vip. “Vuol dire anche che sono i gruppi che si sono messi insieme. Perché Antonella e Nikita hanno diviso i voti. Invece per Micol si sono messi anche i fan di Oriana e di tutte le altre ragazze”. Un’analisi “interessante” secondo Signorini, che potrebbe allora ripetersi anche in futuro per altri concorrenti. Ricordiamo che a eleggere Micol Incorvaia finalista è stato il 33,2% dei votanti. Seconda classificata Antonella Fiordelisi con il 21,5% dei voti, poi Daniele Dal Moro poco dopo col 21,1% delle preferenze. Quarto posto è andato a Nikita Pelizon, votata dal 19,4%, Luca Onestini col 3,2%, Milena Miconi con l’1,1% e Giaele De Donà con solo lo 0,5% dei voti.

Mamma filma figlio che piange per i troppi compiti/ Video sfogo: "Ma i prof?"

LEGGI ANCHE:

Studenti picchiati fuori scuola: preside mette classe in Dad/ "C'è troppa tensione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA