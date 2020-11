Giulia Salemi e il divieto a mamma Fariba/ “Fuori dal GF Vip, nessun coinvolgimento!”

Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip solo una settimana fa ma appena entrata la prima ad essere citata è stata sua mamma, Fariba Tehrani. D’altronde la accompagnata in tutte le sue esperienze televisive, spesso risultando anche troppo invadente, anche agli occhi di Giulia. È per questo che la Salemi per questa nuova avventura ha preso una decisione tanto importante quanto drastica: Fariba non verrà coinvolta in alcun modo. A farlo sapere è Gabriele Parpiglia che nel nuovo appuntamento di Casa Chi spiega nei dettagli quanto deciso da madre e figlia. “Fariba è una presenza fissa nella vita di Giulia, lo è stata anche fin troppo. A un certo punto Giulia ha detto […] ‘questa volta non voglio’.” ha esordito il noto giornalista.

Giulia Salemi esclude mamma Fariba dalla sua avventura al Grande Fratello Vip: i dettagli

Parpiglia è entrato allora nel dettaglio della vicenda, confessando di aver contattato in prima persona la mamma di Giulia Salemi. “Io stesso ho cercato Fariba per provare a fare un collegamento qui a Casa Chi, non ho ricevuto alcuna risposta, strano dico per la prima volta, poi dopo ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato detto che Giulia in questa avventura del Grande Fratello Vip non vuole assolutamente che sua madre entri nè lateralmente, né centralmente… in nessun modo!” Ha tenuto tuttavia a precisare che “Questo non vuol dire che tra loro ci sia una rottura, però le loro strade al momento sono nettamente separate.”



