Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più innamorati: "Non vogliamo esporre Kian"

Giulia Salemi racconta la crescita del figlio Kian

L’influencer e conduttrice Giulia Salemi si racconta tra le colonne di Chi, la compagna di vita di Pierpaolo Pretelli ha preso la parola sulla famiglia messa in piedi con il fidanzato conosciuto nella casa del Grande Fratello. Dalla loro relazione è nato il figlio Kian, del quale Giulia Salemi ha parlato al magazine, raccontando anche i cambiamenti adottati con il suo Pierpaolo Pretelli per tutelare il figlio: “Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio. In questo momento facciamo molta attenzione a postare il nostro bambino”.

Riguardo al piccolo, Giulia Salemi ha rotto il silenzio rivelando i motivi che l’hanno spinta a decidere sul futuro del piccoletto, che sta crescendo tra amore e grandi responsabilità: “Di Kian si sa poco, io racconto sporadicamente qualcosa di lui, sono molto protettiva. Allo stesso tempo, io e Pierpaolo vogliamo andare avanti con il nostro lavoro, sostenendoci affinché nessuno debba sacrificare il proprio sogno”.