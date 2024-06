Giulia Salemi è incinta?/ Dalle foto con Pierpaolo Pretelli agli indizi social: spunta un follow ‘sospetto’

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della possibile gravidanza di Giulia Salemi che, in una delle sue ultime uscite, avrebbe colpito i fan più attenti per un presunto ‘pancino sospetto’. “E’ incinta”, hanno tuonato coloro che sperano che la coppia possa presto vivere il sogno di diventare genitori e nelle ultime ore la tesi sembra essere avvalorata da ulteriori tracce e indizi lasciati sui social.

Andando con ordine, tutto è partito da alcune stories di Giulia Salemi che come anticipato avrebbero destato l’attenzione dei fan per un pancino sospetto. Come racconta Gossip e Tv, l’attenzione dei fan si è poi fiondata sulla tenera vacanza con Pierpaolo Pretelli a Maratea dove si è ricongiunto con suo figlio Leonardo – nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero – per trascorrere in famiglia qualche giorno in spensieratezza.

Giulia Salemi, abiti oversize per ‘nascondere’ la gravidanza?

La vacanza di famiglia con protagonisti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha dunque alimentato le convinzioni sulla gravidanza della prima, soprattutto osservando gli scatti pubblicati dal fidanzato. Maglie oversize, abiti larghi e comodi; indizi che secondo i fan confermerebbero il fatto che sia incinta e che voglia in qualche modo ‘nascondere’ il pancino per evitare la pressione mediatica.

Ad alimentare il dubbio che Giulia Salemi sia effettivamente incinta è poi spuntato un dettaglio non da poco sempre sui social. Come racconta Gossip e Tv, l’ex volto del GF Vip avrebbe iniziato a seguire sui social Stephanie Ike; ovvero la pagina di una influencer statunitense che si diletta nel dare consigli per la maternità oltre a condividere per l’appunto scenari di vita nel ruolo di mamma. Come sottolineato, parliamo però di una serie di ‘indizi’ che di fatto non sono però da considerare come ‘prova’: non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se davvero Giulia Salemi sia incinta o si è trattato unicamente di un ‘falso allarme’.

