Giulia Salemi è incinta? “Ho un ritardo”/ La confessione a Stefania Orlando… (Grande Fratello Vip)

Giulia Salemi è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La influencer è alla sua seconda esperienza nel reality show dopo la partecipazione nel 2018; proprio in quell’occasione la influencer persiana conobbe Francesco Monte con cui poi ha avuto una storia terminata poco tempo dopo l’uscita dalla casa. Una seconda possibilità per la Salemi che per il suo ingresso nella casa è stata spedita direttamente nel cucurio prima di raggiungere la casa e gli altri coinquilini tra cui Tommaso Zorzi con cui è molto legata. Tra i due però qualcosa è cambiato come ha confermato lo stesso influencer che però all’interno della casa si è riavvicinato alla influencer persiana. In questi primi giorni la Salemi si è molto avvicinata a Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. In particolare a Stefania Orlando la Salemi ha confessato: “ho un ritardo, doveva venirmi una settimana fa”, ma la conduttrice l’ha rassicurata raccontandole che anche Myriam Catania e Adua Del Vesco hanno avuto lo stesso problema.

Giulia Salemi si fa male al Grande Fratello Vip 2020

Non solo, Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto anche un piccolo incidente. La influencer, infatti, è inciampata nell’accappatoio sbucciandosi il ginocchio e facendosi leggermente male al braccio. Niente di preoccupante, ma a soccorrerla ci ha pensato Maria Teresa Ruta che le ha anche fatto una piccola fasciatura al braccio. Un’entrata col botto verrebbe da dire per la simpaticissima Giulia che intanto in queste ore si è molto avvicinata ad Elisabetta Gregoraci. Le due in giardino hanno scambiato quattro chiacchiera con la influencer che ha indagato sulla vita privata della Gregoraci. “Ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di pa*e, o c’avete delle rotture di pa*e?” domanda Giulia alla Gregoraci parlando naturalmente della separazione da Flavio Briatore. La Gregoraci cerca di sviare la cosa: “cambiamo domanda… Sono tre anni, mi hai vista mai con qualcuno?”, ma la Salemi incalza “paparazzata sì, ti avevo vista sul giornale…” con la Gregoraci che conclude dicendole: “uno con cui sono stata due anni, ma è finita malissimo, quindi figurati… E’ abbastanza possessivo, F. B., sono sua… per lui!”.



