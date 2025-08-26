Giulia Salemi ha appena finito la sua prima estate da mamma e si è lasciata andare sui social a uno sfogo: “Esaurita e un po’ nel panico”

È una delle ex concorrenti del Grande Fratello che può dire di aver fatto tombola, Giulia Salemi: perché non solo ha trovato lavoro (The Cage insieme ad Amadeus), ma anche l’amore della sua vita in Pierpaolo Pretelli con il quale ha messo al mondo il suo primo figlio di nome Kian. La sua prima estate da mamma è appena trascorsa ed è tempo di bilanci sui social per la gioia dei suoi fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, figlio Kian dice la sua prima parola/ Ha detto mamma o papà? Video virale

“Si conclude così la nostra estate, la prima da mamma. Sono cambiate tante cose, in primis io. Sono cambiate le priorità, si dorme di meno, non ci si ferma un attimo, a volte si è un po’ esauriti o nel panico anche se si cerca di non farlo trasparire da fuori”: le parole della donna pubblicate su Instagram.

Giulia Salemi mamma: “Non mi sono mai sentita così completa”

E sempre Giulia Salemi ha detto che “non mi sono mai sentita così completa” perché insieme al compagno Pierpaolo Pretelli “stiamo vivendo momenti unici che custodirò per sempre con me” e ha anche scherzato col dire che sono solo al settimo mese e già la memoria del telefono è piena. Tutti ricordi del figlio Kian che potranno poi riguardare negli anni futuri.

Giulia Salemi, accoglienza speciale per Pierpaolo Pretelli dopo l’Isola/ Dedica e regalo: “Sai come stupirmi”

Intanto continua il successo seppur tiepido di The Cage dove la ragazza ha la fortuna di lavorare con Amadeus, che nel suo prossimo futuro potrebbe tornare in Rai per riprendersi il ruolo di Re Mida che gli spetta.