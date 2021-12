Giulia Salemi e Pierpaolo cacciati da un locale a Parigi/ “Cena prenotata da settimane ma…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati cacciati da un locale mentre erano a Parigi. L’influencer ha raccontato cosa è successo nelle sue storie su Instagram. I Prelemi hanno rivelato di aver avuto un disguido spiacevole con lo staff di un ristorante. I due si sarebbero presentati in ritardo al locale rispetto all’orario della prenotazione. Motivo questo che ha spinto i titolari del locale a cacciarli via, lasciandoli digiuni e infuriati. Giulia Salemi però non ci sta e sbotta: “I francesi sono i peggiori, i più maleducati e cafoni. Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano/ Lui svela la data delle nozze!

Giulia Salemi ha proseguito spiegando inoltre che la cucina era ancora aperta e che sarebbe bastato accettare le scuse e farli accomodare. L’influencer ha concluso: “Posto tremendo, staff tremendo”. Per fortuna, Giulia e Pierpaolo non si sono persi d’animo e sono riusciti a mangiare in un locale che accettava le prenotazioni anche la sera tardi: “Sdrammatizziamo un po’, abbiamo cercato su Google e meno male che abbiamo trovato un ristorantino, super carino, che accetta ancora prenotazioni. Abbiamo ordinato una bottiglia di rosso… Avevamo anche due look pazzeschi per questa sera ma va beh”, ha concluso Giulia Salemi.

Giulia Salemi attacca Alex e Soleil/ "Al posto di Delia Duran sarei entrata al GF VIP e avrei sfondato tutto"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vicini alle nozze?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero pronti al grande passo. Si sussurra che gli ex gieffini si sposeranno nel 2023. Pierpaolo ha confidato in un’intervista al Settimanale Chi di voler sposare Giulia: “Sono proiettato verso il matrimonio, penso che il nostro legame crescerà ancora di più con il tempo. Nel 2023 succederà qualcosa di importante. Figli? Giulia sarà una grande mamma, sarà la sua svolta come donna…non vedo l’ora”, ha dichiarato. Giulia Salemi non ha voluto sbilanciarsi per scaramanzia ma ammette: “Non mi sbilancio per scaramanzia, ma è uno dei miei sogni. Se non mi sposo con lui non mi sposo con nessuno”. Pierpaolo pensa anche alla paternità e a tal proposito rivela che Giulia sarebbe una mamma perfetta: “Giulia sarà una grande mamma che riuscirà a trovare la sua pace perchè ora è molto presa dal lavoro, a volte è agitata e ansiosa. Sarà la sua svolta come donna, non vedo l’ora. Non parliamo di date, prima ci sistemiamo nel lavoro e poi la strada sarà spianata”. La coppia si prepara intanto a trascorrere il primo Natale insieme, tra Piacenza e Maratea, città in cui vive la famiglia di Pierpaolo.

LEGGI ANCHE:

Fariba Tehrani "Giulia Salemi? Ormai ci sentiamo poco"/ "Ho detto no al GF Vip ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA