Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Verissimo

La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha fatto tappa a Verissimo su Canale Cinque, i due ex gieffini sono tornati nel programma di Silvia Toffanin, dove hanno raccontato i primi mesi da genitori. Pierpaolo Pretelli: “Ha questo istinto materno, prima era molto improntata su se stessa, ora cena anche alle 23. Il nome Kian l’ho scelto io, è un omaggio alle origini persiane, sua madre Fariba mandava tutte le sere cento nomi”.

Giulia Salemi ha poi raccontato le sue sensazioni: “Io divento matta quando non mangio, ma ora c’è il suo benessere. Con il nome sapevo che avrei fatto felici tutti quanti, è stato un parto programmato anche se volevo farlo naturale, mancava una settimana e la dottoressa mi ha detto che mi potevo scordare di partorire il 14 gennaio, lo abbiamo programmato. Nei giorni successivi è stato tostissimo però, anche se meno doloroso nel momento. Noi donne abbiamo una forza incredibile, il dolore non lo sentiamo per l’amore del figlio tra le braccia che allevia tutto il resto. Il momento in cui ho avuto Kian tra le braccia sono crollata a piangere, sono stati giorni magici, anche se difficili e dolorosi”. “Avevo paura all’inizio, io che sono nota per sbattere da tutte le parti” ha rivelato Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “La crisi ci ha fatti unire ancora di più”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno raccontato così la crisi attraversata qualche mese fa, ma che ha permesso loro: “Abbiamo avuto un distacco che ci ha fatto unire ancora di più, è servito” le parole della coppia in quel di Verissimo.

Una storia nata nella casa del Grande Fratello e anche grazie ad Alfonso Signorini: “Abbiamo un rapporto bellissimo: con Alfonso ci siamo sempre visti e sentiti durante quest’anno, e quando alla fine della puntata gli ho detto che gli sarò sempre grata per le opportunità che mi ha dato e lui mi ha risposto che vuole la mia amicizia per sempre mi sono emozionata. Le malelingue lasciano il tempo che trovano” le parole della coppia.

