Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi!/ La segnalazione: “Sereni e tranquilli a Milano…”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i rumor tra crisi e rottura imminente

Nel calderone della cronaca rosa spesso e volentieri finiscono rumor e voci pronti ad essere smentiti. Sotto la lente d’ingrandimento sembra essere finita nuovamente la liaison tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli; insieme ormai da tempo ma non immuni a momenti di crisi coniugale. Alcuni mesi fa avevano confermato di essere nel pieno di un periodo difficile, presto però superato in virtù dell’amore che li lega.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spuntano le foto che smentiscono la rottura/ Arriva un nuovo chiarimento

Nonostante Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli siano riusciti a superare le ruggini di alcune settimane fa, con prepotenza nel corso dell’ultimo periodo si sono susseguite voci di crisi e nuovi dissidi che avrebbero potuto mettere un punto alla love story tra i due. Retroscena e indiscrezioni, valigie fatte e disfatte e le classiche speculazioni su presunti tradimenti; a quanto pare, nulla di tutto ciò potrebbe appartenere alla realtà. Le ultime novità – come riporta Gossip e Tv – su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrano andare nella direzione opposta a quella della rottura.

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivono più insieme"/ Rumors choc dal web e chiarimento su contratto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spazzate via le voci di crisi: “Sono tranquillissimi…”

“Ho visto la Salemi e Pretelli molto tranquilli e sereni, stavano mangiando un trancio di pizza”, questa una segnalazione arrivata a Deianira Marzano sui social e riferita ad una delle ultime uscite di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tale testimonianza mette dunque alle strette le voci di crisi circolate poco prima e rassicura in maniera consistente i fan della coppia.

Come riporta Gossip e Tv, poche ore dopo la sopracitata segnalazione ne sarebbe arrivata un’altra, sempre a Deianira Marzano. Anche in questo caso non si è trattato di un retroscena a tema di crisi, bensì di un avvistamento che testimonia la serenità attuale tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. “Oggi in Rinascente: visti Salemi e Pretelli tranquillissimi”. Le ultime uscite milanesi della coppia potrebbero dunque aver messo un punto al circolo di rumor delle ultime settimane.

Giulia Salemi e l'addio al GF Vip dopo un anno: "Mi è dispiaciuto"/ "Era l'inizio di qualcosa di bello, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA