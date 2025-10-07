Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? La proposta potrebbe essere arrivata al battesimo di Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli corrono spediti verso il matrimonio? I due ex concorrenti del Grande Fratello, capaci di superare una crisi importante oltre un anno fa, sono riusciti a riportare la tranquillità al centro della loro storia d’amore. Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è arrivato anche il figlio Kian, che ha suggellato l’amore della coppia nata nel reality condotto da Alfonso Signorini nel 2020. E tra i due non resta che attendere il matrimonio, il lieto evento potrebbe avere luogo nei prossimi mesi.

Antonella Elia e le nozze rinviate col compagno Pietro Delle Piane: non si sposano più?/ Cosa sta succedendo

Anzi, la proposta di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi potrebbe già essere arrivata in un’occasione molto speciale nei giorni scorsi. Domenica 5 ottobre 2025, la coppia ha festeggiato il battesimo di Kian, venuto al mondo a gennaio 2024. Tra rito religioso in chiesa con amici e parenti più stretti e una festa a tema per il piccolo, la giornata è stata raccontata nei minimi dettagli sui social e in uno scatto Pierpaolo Pretelli è stato immortalato in ginocchio: che possa essere arrivata la proposta nel giorno speciale di Kian?

Estefania Bernal single o fidanzata?/ Profilo Instagram bollente, ma nessuna traccia di un fidanzato...

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? “Non è la priorità”

Qualche mese fa i due, intervenuti a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, sono tornati a parlare della possibilità di convolare presto a nozze. Il matrimonio non sarebbe una priorità per la coppia: “Non è nelle nostre priorità in questo momento. Quando ci sarà, incoronerà il nostro amore, adesso lo incorona Kian” le parole dei due ex gieffini nel talk di Canale Cinque.

Nel programma, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno parlato anche della crisi che sono riusciti a superare, uno spartiacque decisivo per la coppia: “Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo. L’utilizzo del contraddittorio è sempre un modo per analizzarsi e guardarsi dentro. Ci siamo seduti, parlati, confrontati. Giulia mi ha portato un elenco delle cose che non andavano bene” ha confessato l’ex compagno di vita di Ariadna Romero a Verissimo. Ora che tutto si è incasellato al giusto posto, non resta che attendere l’ufficialità riguardo al matrimonio di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Francesco Paolantoni, chi è la compagna Paola Cannatello?/ "Sono diversamente single, non ho figli perché..."