Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il battesimo del figlio Kian: eleganza, amore e famiglia perfetta.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il battesimo del piccolo Kian a Milano, un evento dove si sono mostrati tutti elegantissimi compreso il bambino. Continuano ad essere una famiglia elegantissima e piena di luce, che corona un sogno dopo l’altro. Pretelli ha fatto il boom con il suo ruolo da inviato all’Isola, mentre la loro famiglia dal 10 gennaio 2025 è finalmente completa con la nascita del primo figlio.

E il battesimo è stato un momento particolarmente intimo con una cerimonia dove hanno partecipato amici e familiari in quel di Milano. Insieme dai tempi del Grande Fratello, dove si sono conosciuti, innamorati e sposati, continuano ad essere una delle coppie più amate dello spettacolo e il motivo è molto semplice, si amano davvero e sono rispettosi l’uno verso l’altra. Ma passiamo subito a vedere il look mozzafiato con il quale hanno festeggiato il battesimo del figlio.

Battesimo di Kian, il look di Giulia Salemi e Pierpaolo: come sempre impeccabili

Tutto è stato curato nei minimi dettagli per il battesimo di Kian, dalla location, che è stata allestita con palloncini color azzurro e panna, fino ad arrivare all’aggiunta di tanti orsetti e giganteschi peluche. Il figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo è stato vestito con i toni del bianco e del blu, mentre la mamma ha indossato una giacca he ha coperto un abito midi bianco scollato. Per l’occasione ha aggiunto al look dei sandali oro gioiello a dare luce all’intero outfit. Pierpaolo, invece, ha optato per un bellissimo completo grigio con un pantalone morbido e delle scarpe nere. Anche stavolta sono stati perfetti senza esagerare negli abiti ma risultando sempre eleganti. Insomma, hanno vinto ancora.