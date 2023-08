Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli conduttori di Ex On The Beach?/ L’indiscrezione

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sostituiscono Cecilia e Ignazio a Ex On The Beach?

Giulia Salemi, di recente, aveva annunciato l’addio al Grande Fratello Vip assicurando che si sarebbe dedicata ad altri progetti insieme al compagno Pierpaolo Pretelli; fra questi la “conduzione di un format su una piattaforma” che, secondo l’indiscrezione di TvBlog, sarebbe proprio Ex On The Beach Italia che sarà disponibile su Paramount + nei prossimi mesi. Dunque, Giulia e Pierpaolo potrebbero condurre il programma prendendo il posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Pierpaolo Pretelli compie gli anni: Giulia Salemi lo stupisce con una dolce dedica/ "Vorrei esaudire i tuoi…"

“Nata ormai più di due anni fa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, la coppia è alla prima vera esperienza televisiva insieme; i due in questi anni hanno comunque avuto modo di frequentare palcoscenici importanti e di avvicinarsi a personaggi tv di primissimo livello. Per un lungo periodo del 2021, l’ex velino di Striscia la notizia Pretelli fu integrato nel cast fisso di Domenica In da Mara Venier, con la quale poi ci furono scaramucce pubbliche (alla fine, a quanto pare, il rapporto è stato comunque recuperato) ” si legge sul portale.

GFvip, Pierpaolo Pretelli: addio Mediaset, passa alla Rai/ Il nuovo debutto TV

Giulia Salemi conferma l’addio a Mediaset: “Mi dedicherò ad altri progetti”

Giulia Salemi, dopo mesi di indiscrezioni, ha confermato l’addio al reality show targato Mediaset ma tornerà comunque in TV con altri progetti, insieme a Pierpaolo Pretelli: “Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile.

E ancora: “Quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.” La curatrice social, a novembre, condurrà uno spazio su una piattaforma social in cui mostrerà vari make-up: “Mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi“.

Giulia Salemi si tuffa nella recitazione dopo l'addio al Grande Fratello Vip?/ "Finite le riprese..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA