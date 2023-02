Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata/ “Psicologo Alfonso ha funzionato”

GF Vip, Pierpaolo Pretelli in studio con Giulia Salemi: crisi superata

Al Grande Fratello Vip 2022, sul finire di puntata, si prendono la scena Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia, dopo aver attraversato un periodo di crisi che ha fatto preoccupare e non poco i fan, ha superato le nubi di tempesta ed è ritornata insieme. Nello studio del reality Giulia Salemi entra accompagnata proprio dal fidanzato, ex gieffino, e la coppia viene accolta da un boato di applausi. “Vieni qua e non mi dici niente? Stai lontano, passi lunghi e ben distesi” commenta Alfonso Signorini ironico, rivolgendosi al ragazzo.

“Colpa tua se sono ancora qua” risponde sarcastico Pretelli. Alfonso Signorini, vedendoli vicini sorridenti e nuovamente affiatati, chiede loro informazioni sulla loro storia d’amore anche per informare i telespettatori: “Siete tornati insieme? Come stanno andando le cose? Dobbiamo dare un aggiornamento al pubblico a casa“. Pierpaolo risponde che le cose stanno andando bene e sono tornate alla normalità, grazie anche e soprattutto ai consigli del giornalista: “Bene, diciamo che la seduta psicologica che ci hai fatto ha avuto grandi effetti“. “Mi fa piacere, ve lo meritate” replica Signorini contento.

Tutto chiarito, dunque, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sono passate ormai diverse puntate del Grande Fratello Vip 2022 da quando la regina dei social, in diretta, aveva annunciato la crisi con il fidanzato. Da quel momento in poi, però, la coppia ha saputo superare le difficoltà ed è ora nuovamente felice. Al punto da giocare con l’ironia e i doppi sensi, come dimostra la battuta di Pretelli: “La sera voglio un po’ di intimità, e quella sta con i tweet. Preferisce l’uccello di Twitter“.

Una battuta che lascia spiazzato Alfonso Signorini, che non ne ha ben compreso il significato. Pretelli gli spiega così l’associazione con l’uccellino simbolo della piattaforma di Twitter, e il conduttore, appreso il doppio senso, replica ironico: “Ma mi volete far licenziare?“.











