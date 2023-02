Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è crisi, Soleil sorride in diretta durante annuncio/ Pubblico diviso!

GF Vip, Giulia Salemi in crisi con Pierpaolo Pretelli: la reazione di Soleil Sorge

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022 si aperta con una notizia choc, che ha destabilizzato Alfonso Signorini e tutto il pubblico. Giulia Salemi ha infatti rivelato di essere in crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli: non vi sono tradimenti né persone terze di mezzo, ma al momento vivono una situazione di stallo e non festeggeranno il San Valentino insieme. Alla notizia in diretta sono arrivate anche le reazioni di Pretelli e di Soleil Sorge, che in contemporanea erano alla conduzione della nuova puntata del GF Vip Party.

A sorprendere, però, non è stata tanto la reazione di Pierpaolo (che ha ascoltato l’annuncio della Salemi in religioso silenzio), quanto piuttosto quella di Soleil. Nel video si vede infatti l’ex concorrente che, a un certo punto, non ha trattenuto un risolino mentre Giulia Salemi parlava. Sul web numerosi fan della coppia hanno attaccato la Sorge, accusandola di scarsa sensibilità in un momento così delicato. Tuttavia in molti la difendono e fanno notare che il risolino non è dovuto alla situazione, ma sarebbe arrivato dopo la seguente frase della Salemi: “Non sono volati piatti“.

Pierpaolo Pretelli sulla crisi con Giulia Salemi: “Non c’entrano terze persone“

La reazione di Soleil Sorge, che sia legata alla situazione di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli o alla semplice frase della regina dei social, ha diviso il web. Intanto, però, nel corso della puntata del GF Vip Party Pretelli ha seguito l’annuncio della crisi in silenzio. Soleil l’ha visto significativamente provato e ha cercato di confortarlo: “Io colgo l’occasione perché, non se ne dovrebbe neanche parlare in questo modo ma, dato che è stata affrontata questa cosa, ho visto Giulia commossa e vedo anche te non felicissimo, io personalmente vorrei solo darti un abbraccio“.

Il suo compagno di avventure la ringrazia per il supporto e conferma che non vi sono stati tradimenti: “Non c’entrano terze persone. Bisogna riflettere sulle priorità della vita, solo questo, non dico altro. Ci sono delle priorità, come il lavoro, ma non dico altro“. Soleil cerca così nuovamente di confortarlo: “Capisco quanto sia difficile parlare della propria sfera privata nonostante voi stiate sotto riflettori. Quindi bisogna dare rispetto di curarla per quella che è“.

Il mio cuore ha fatto tanto crack per Giulietta 💔 sono sicura che tutto si risolverà 💘 siete molto belli insieme e vi amiamo alla follia 💘 il vostro amore è pure e vero ❤️@GiuliaSalemi93@pierpaolopretel#prelemi pic.twitter.com/ByWS7CNLqF — Luana Campo Verde (@LuanaCampoVerd2) February 13, 2023

Mah io sinceramente vedere Soleil mettersi la mano davanti alla bocca e sorridere nel momento in cui Giulia,in lacrime,annunciava la crisi della sua storia d’amore , mi ha fatto SCHIFO. Già me stava sul cazzo prima questa è solo una conferma #prelemi — Dany1969 (@dany196931) February 13, 2023

La voce di Giulia si spezza dopo la battuta dei piatti, rivelando solo DOPO la risata di Soleil la gravità della situazione e il suo malessere. La risata per uno scenario iperbolico, descritto con tono normale, è più che lecita. Ma vabbè, Sanremo è finito, capisco 💅#solearmy https://t.co/pBeqQeHo4c — ire in the waste land 🍁🪐 (@vox_ire) February 14, 2023













