Kian, figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ha detto la sua prima parola, un’emozione grandissima per i genitori, che finalmente lo hanno immortalato in un momento così importante per la sua vita. Come al solito, la coppia condivide i momenti più teneri con i fan, tanto che ogni loro mossa social diventa virale in un istante. A filmare la prima parola di Kian è stato proprio Pierpaolo che aveva in mano lo smartphone.

Così, ha inquadrato Giulia Salemi annunciando che il piccolo Kian ha pronunciato la sua prima parola. E indovinate un po? Il bambino è team papà! Infatti, la sua prima parola è stata proprio “Papà“. Dopo la prima parolina l’influencer ha reagito in modo ironico, con la solita simpatia che la caratterizza. Andiamo a scoprire cos’ha detto e come mai ha fatto sorridere i fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’emozione dopo la prima parola di Kian: “Ha detto pappa o papà?“

“La persona inquadrata oggi non è molto felice, perché ha assistito a un momento storico, epico direi, per la nostra famiglia”, così ha scritto Giulia Salemi commentando il video del figlio, “Perché il nostro primogenito (anche se per me è secondogenito), ma tuo primogenito, Kian, ha detto per la sua prima volta in maniera scandita, con testimoni oculari che potrebbero testimoniare in qualsiasi momento, ha detto PAPA’, PA-PA’, cioè proprio Papà“. Dopodichè, Giulia Salemi ha voluto ironizzare sull’accaduto: “Ma secondo me intendeva la pappa”, mentre Pierpaolo ha subito risposto facendo sparire ogni dubbio su quanto pronunciato da Kian: “No, non era orario dei pasti, quindi non era pappa, era proprio papà. Fine della storia”.

