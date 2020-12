Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli flirt nella notte?/ Già scordata Elisabetta Gregoraci? Il web rumoreggia..

A due giorni dall’uscita dal Grande Fratello Vip 2020 di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più complici. Sin dall’ingresso nella casa dell’influencer italo-persiana, poche settimane fa, si era notato tra i due giovani un certo feeling. L’altro giorno Giulia e Paolo si sono rincorsi per le stanze della casa del Grande Fratello Vip mentre si contendevano delle caramelle, ingaggiando quasi lotta corpo a corpo per aggiudicarsele. Ieri sera, poi, mentre si preparavano per andare a dormire, Pierpaolo Pretelli ha cercato di “rubare” la melatonina di Giulia Salemi: la “colluttazione” si è conclusa con i due ragazzi sdraiati sul pavimento, abbracciati l’uno all’altra.

GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI: IL WEB IMPAZZISCE PER LORO

Ovviamente le immagini notturne della casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno fatto il giro del web, trovando l’approvazioni di tanti fan: “Ecco la nuova ship, sono bellissimi”, “Io ancora non ci credo che una mia ship si considera. Vi giuro ho preso solo pali. Adoro potente” e “Alfonso non rovinare questa ship con le tue domande imbarazzanti e imbavagliate pupo”, scrivono tre utenti su Twitter. E ancora: “Evviva i Prelemi”, scrive una fan della coppia. Sui social c’è anche chi accusa una pressione esterna sui due ragazzi e cerca di difenderli: “Comunque io non lo so, a me il rapporto piace già cosi, se in futuro succederà qualcosa, sarò felice per loro. In fondo sono due persone che in amore hanno sofferto molto e se lo meritano”.



