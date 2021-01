Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hot/ Video, dopo “palpatine notturne” la capanna..

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 sono pronti a sconvolgere tutto e tutti? Questa sera finalmente si affronterà il discorso del loro rapporto dopo il messaggio di mamma Margherita che vuole spingere l’ex velino a mollare la giovane per non perdere consensi (e quindi il gioco) ma lui ha deciso di andare avanti e se nei giorni scorsi i due si sono coccolati alla luce del sole e sotto l’occhio attento delle telecamere, ad un certo punto hanno deciso di approfittare dei letti a castello presenti nel cucurio per nascondersi e creare quella che possiamo definire la famosa capanna che di solito nasconde i giovani amanti del reality. I due sono ormai andati ben oltre la semplice amicizia e in questi giorni hanno parlato anche delle loro emozioni proprio sotto le coperte della famosa capanna.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hot nel cucurio, dopo le palpatine…

Lui è pronto a vederla e continuare a conoscersi anche fuori, lei è felice e sorridente al suo fianco e continua a fregarsene delle parole degli altri, Tommaso Zorzi compreso, soprattutto perché il Grande Fratello vip lo ha già fatto e sa bene che le polemiche, alla fine, ci sono lo stesso. Giulia Salemi ha ammesso di essere sicura che Pierpaolo Pretelli è sincero e la stessa Adua del Vesco l’ha invitata a lasciarsi andare per non vivere poi di rimorsi. I due hanno preso in parola la bella attrice lasciandosi andare ad effusioni e palpatine che hanno spinto la regia a censurare il loro incontro. Come finirà dopo quello che andrà in scena questa sera?



