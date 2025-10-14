Giulia Salemi si infuria in diretta su Instagram: "Pierpaolo Pretelli? Basta chiedermi di lui!" La coppia è in crisi? Cosa sta accadendo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? È questa l’indiscrezione che corre, ormai sempre più di frequente, sul web e che allarma i tantissimi fan della coppia. Voci che sono però esplose nelle ultime ore, dopo una diretta che Giulia ha tenuto su Instagram, durante la quale è stato fatto anche il nome del suo compagno. Giulia e Pierpaolo stanno insieme ormai da qualche anno, periodo durante il quale la coppia ha dato alla luce un bambino, il piccolo Kian. Eppure, di recente, i fan hanno lamentato l’assenza di foto e video social in cui li si vede insieme e innamorati.

Così, quando Salemi ha avviato una diretta social, ecco arrivare per lei un po’ di domande curiose e insistenti sulla sua relazione con Pierpaolo. C’è anche chi le ha chiesto dove fosse in quel momento e se potesse apparire al suo fianco anche solo per qualche secondo. Proprio quest’ultima richiesta ha fatto infuriare Giulia, che è dunque sbottata contro i follower, chiedendo loro di smetterla di chiederle di Pierpaolo.

Giulia Salemi si infuria durante una diretta social contro i follower che le chiedono di Pierpaolo Pretelli: ecco perché

“Siamo adulti, – ha quindi esordito – abbiamo un figlio, io conduco, lui sta seguendo la sua strada: cosa credete ne penserebbero gli addetti ai lavori se ci vedessero costantemente a raccontare la nostra storia in video?”, ha tuonato il volto di The Cage, show che conduce al fianco di Amadeus. E ha aggiunto: “Ci siamo conosciuti al GF ma poi si diventa adulti, sarebbe ridicolo se ci mettessimo a limonare!” Giulia si dice insomma stanca di essere l’eterna “fidanzata di Pierpaolo“, il personaggi nato al Grande Fratello. Le loro strade sono andate avanti, così come le loro carriera, motivo per il quale pensare a loro sempre in virtù della coppia sarebbe come sminuire il loro percorso lavorativo. E se c’è chi, in queste parole, ci ha visto una traccia di crisi, la realtà è che lo sfogo di Giulia potrebbe essere nato semplicemente per una questione di identità.