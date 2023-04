Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi?/ Un gesto di lei spegne tutti i gossip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le voci di crisi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli formano una delle coppie più belle tra quelle nate nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi incontrati durante la quinta edizione del reality show non si sono più lasciati. Nei mesi scorsi, la coppia ha attraversato un momento di crisi che, tuttavia, è riuscita a superare. Conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip dove è stata la regina dei social leggendo i tweet in ogni puntata, la Salemi è volata a Los Angeles in occasione del Coachella 2023.

Durante la permanenza di Giulia in California, un video ha scatenato i rumors su una presunta crisi. Nel video in questione, Pierpaolo si trovava in discoteca e tanto è bastato per alimentare il gossip. A zittire tutti, però, è stata la stessa Salemi che, rientrata in Italia, con un solo gesto ha smentito la crisi.

Giulia Salemi e l’abbraccio con Pierpaolo Pretelli

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che hanno scelto di spegnere ogni gossip con un semplice abbraccio. Tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, la Salemi ha pubblicato una tenera foto in cui abbraccia il fidanzato che potete vedere qui in basso e che è stata pubblicata da tantissime fanpage.

Nessuna nuova crisi, dunque, per Giulia e Pierpaolo che sono sempre più uniti e innamorati. Un amore in cui la Salemi ha creduto subito e che potrebbe regalarle il sogno di formare una famiglia. E i fan si augurano che tutto ciò accada presto.

