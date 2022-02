Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli/ La famiglia si allarga: adesso sono in 3…

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a crescere, letteralmente: prima la passione nata all’interno della casa del GF Vip, poi la sicurezza di un sentimento ormai ampiamente testato dalla quotidianità della convivenza. La coppia ha insomma capito di essere pronta a elevare il rapporto, portandolo a un livello superiore. Per questo ha voluto prendersi la responsabilità – ma soprattutto le tante gioie – derivanti dalla cura di una piccola creatura. Un esserino che dipenderà in tutto e per tutto da loro. In casa Prelemi, dunque, ha di recente fatto la sua entrata un dolce, piccolo “terzo incomodo”.

No, non parliamo dell’arrivo di una cicogna, almeno non ancora! Parliamo della della decisione di adottare un bellissimo Spitz di Pomerania, che la coppia ha deciso di chiamate Prince Valiant. Una gioiosa novità che per Giulia coincide con l’avverarsi di un sogno. La 28enne, infatti, ha ammesso di desiderare un cagnolino tutto suo da una vita! Il piccolo amico a 4 zampe ha subito catturato il cuore dei suoi padroncini ,ma anche quello dei follower della coppia. Grazie all’arrivo di Valiant, infatti, i fidanzati hanno scalato la classifica dei trend social. Oltretutto, visto il grande successo e l’assoluta dedizione di Giulia e Pierpaolo nei suoi confronti, il cucciolo ha già una pagina Instagram tutta sua.

GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI: MATRIMONIO NEL 2023?

E Valiant sembrerebbe essere solo il passo ‘propedeutico’ che porterà Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a compierne altri a breve, ancor più importanti! Durante un’intervista, Pierpaolo ha dichiarato di essere proiettato verso il matrimonio, perché è sicuro che il legame con Giulia crescerà ancora con il tempo. Nel 2023, poi, annuncia che succederà qualcosa di importante e in molti, ovviamente, hanno pensato alle nozze.

Il sospetto, però, è che Pretelli possa anche alludere alla decisione di mettere al mondo un bebè. Lui è già padre di Leonardo, avuto da Ariadna Romero, e non nasconde il desiderio di provare di nuovo la meravigliosa esperienza della paternità. In Giulia vede una grande mamma e pensa che la maternità, per lei, sarà una svolta come donna. Tutto fa credere, dunque, che i tempi siano maturi e che il prossimo anno i Prelemi avranno molto da festeggiare.

