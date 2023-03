Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, prima foto insieme dopo la crisi/ Cena romantica e pace confermata!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la crisi è stata superata: la conferma

Era da inizio gennaio che Giulia Salemi non postava scatti o video insieme alla sua dolce metà Pierpaolo Pretelli. Un gesto che qualche tempo fa ha iniziato ad allarmare i tantissimi fan della coppia, che hanno iniziato a chiedersi se ci fosse tra loro aria di crisi. Un presentimento che è stato poi confermato dai diretti interessati: proprio Giulia, in diretta al Grande Fratello Vip su spinta di Alfonso Signorini, ha confermato di vivere con Pierpaolo un periodo difficile.

Proprio Signorini è però stato per Giulia e Pierpaolo psicologo e Cupido. Grazie all’intervento del conduttore che, in qualche modo, li ha fatti incontrare e innamorare, i due piccioncini si sono ritrovati, superando di fatto la crisi che stavano vivendo. La conferma è arrivata ancora una volta in diretta al GF Vip, dove i due hanno ringraziato appunto Signorini per il suo aiuto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli più innamorati che mai

Ora, a sancire la riappacificazione, arriva anche un nuovo post di coppia. Dopo due mesi dall’ultimo post che li vede insieme su Instagram, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno pubblicato una romantica foto che li vede uno tra le braccia dell’altra. I Prelemi, così chiamati dai fan della coppia, sono a cena insieme, si guardano innamorati e vicinissimi e si sorridono. Uno scatto eloquente quanto mille parole, che allontana una volta per tutte le preoccupazioni su una della coppie più belle nate nella Casa del Grande Fratello Vip. E ora c’è chi attende con ansia l’annuncio del matrimonio…

