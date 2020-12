Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini/ Lei confessa “mi piace ma il passato..”

Giulia Salemi ha rubato il cuore di Pierpaolo Pretelli?

Giulia Salemi è pronta a voltare pagina e lasciarsi alle spalle il suo primo, disastroso, Grande Fratello Vip 2020? Al momento sembra proprio di sì ma ha ancora paura di cadere negli stessi errori e questo la manda un po’ in crisi. Le prime risposte per lei potrebbero arrivare nella puntata di questa sera visto che si trova in nomination e rischia seriamente di uscire dalla casa, ma se così non fosse? Il Natale si avvicina così come il nuovo anno e complice l’euforia delle feste per lei potrebbe cambiare tutto. Ma cosa è successo in modo particolare per lei? Mai come in questi due giorni, lei e Pierpaolo Pretelli si sono avvicinati. I due sono stati spesso in giardino da soli, sotto le coperte, per raccontarsi un po’ e coccolarsi, lo stesso giardino in cui sono arrivate le grida dei fan dei Gregorelli che chiedono a gran voce all’ex velino di rispettare Elisabetta Gregoraci che, dal canto suo, lo sta aspettando fuori dalla casa. Le voci fermeranno Pierpaolo? Sembra proprio di no visto che lui ha ammesso di sentirsi bene con Giulia che ha avuto il compito di aprirgli gli occhi quando era in piena crisi e in balia della showgirl calabrese.

Giulia Salemi in crisi per il suo passato al Grande Fratello Vip 2020

Dall’altro lato, però, Giulia Salemi ha ammesso parlando con gli altri, che Pierpaolo Pretelli è proprio il suo uomo ideale ma è vero anche che nella casa lei ha già trovato l’amore e non è finita benissimo in passato e non vorrebbe fare lo stesso errore. Giulia ammette di aver paura di scottarsi come è successo due anni fa ma che ha deciso ugualmente di lasciarsi andare per vivere al meglio questa esperienza e invita Pierpaolo a fare lo stesso perché in realtà non si capisce molto bene quello che vuole e che non vuole. Tornata in casa, però, si sfoga con Andrea Zelletta e Giacomo Urtis ammettendo di essere molto combattuta e di sentire le pressioni del primo Grande Fratello Vip 2020 e che non vuole davvero che capiti ancora quello che è successo. La loro amicizia può essere travisata a casa e lei non vuole che succeda tutto questo e così ha deciso che ci metterà uno stop e rallenterà un po’ in questo suo percorso. Alla fine anche Pierpaolo viene messo al corrente dei dubbi della Salemi ma lui è convinto che le cose non cambieranno per loro e nemmeno fuori dalla casa. Ciliegina sulla torta è Zorzi che fa notare all’ex velino che ogni rapporto che apre nella casa finisce male.



© RIPRODUZIONE RISERVATA