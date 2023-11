Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ Fariba Tehrani smentisce con due foto sui social

Fariba Tehrani smentisce la rottura tra Giulia e Pierpaolo

In queste ultime ore, le voci sulla presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono diffuse a macchia d’olio. Ad alimentare il gossip ci ha pensato Fabrizio Corona, che sul sito Dillinger News, ha avanzato l’ipotesi della rottura tra i due ex gieffini. Ad intervenire a difesa della figlia ci ha pensato il papà dell’influencer, Mario con un commento che sembra essere rivolto proprio all’ex re dei paparazzi: “I co****ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono”.

Ad intervenire per chiarire la questione smentendo la rottura tra la coppia, anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Il volto televisivo ha pubblicato due foto su Instagram che smentiscono la crisi tra Salemi e Pretelli. In uno scatto i due ex gieffini sono abbracciati, nell’altro appare la stessa Fariba con Pierpaolo. Questa è una prova incontrovertibile che la relazione procede a gonfie vele, per la gioia dei fan.

L’intervento dei genitori di Salemi ha smentito la crisi con Pierpaolo Pretelli, ma chi ha messo in giro questa voce? Fabrizio Corona che, sul suo sito Dillinger News, ha avanzato l’ipotesi della rottura tra i due ex gieffini. “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.”

E ancora: “Alleluia si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)” si legge sul sito.

