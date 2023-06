Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ La risposta di Fariba Tehrani

Giuli Salemi e Pierpaolo Pretelli: che succede, dopo il Grande Fratello vip 5? Esplode il gossip sul triangolo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono detti addio, dopo l’idillio d’amore avviato al Grande Fratello vip 5? É l’interrogativo generale che nasce per l’occhio pubblico, dal momento che é virale online la notizia che vede Pierpaolo Pretelli protagonista di un avvistamento social particolare, sospetto di un tradimento inferto a Giulia Salemi con la modella Giulia Accardi. Un accadimento di notevole risonanza mediatica, quello del presunto “triangolo”, che da giorni infiamma il chiacchiericcio di esperti e amanti del gossip secondo cui i rapporti tra i due fidanzati vip, che davano il via al loro amore nella Casa più spiata d’Italia al Grande Fratello vip 5, siano ormai in balia di una crisi d’amore.

Ma intanto alcuni gesti social da parte dei diretti interessati, e non solo, sembrano smentire la voce incessante sulla preannunciata rottura della coppia vip. A partire dal nuovo post di Fariba Tehrani. La madre persiana di Giulia Salemi condivide con il web, su Instagram, un nuovo scatto che immortala la figlia vip mentre sfoggia un corpo scolpito valorizzato da un abito elegante nel momento di un caldo abbraccio con Pierpaolo Pretelli e i due sono protagonisti di una serata-evento.

I “Prelemi” non scoppiano: la conferma della coppia

L’occasione della nuova apparizione pubblica della coppia, che cosi smentirebbe la presunta rottura, é l’invito all’Aida di Giuseppe Verdi, evento in mondo visione tenutosi all’Arena di Verona, condotto da Milly Carlucci in chiaro tv su RaiUno e con Sophia Loren e Alberto Angela tra le special guest.

L’evento, registratosi nella serata del 16 giugno 2023, vede quindi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli riunirsi sotto l’indiscreto occhio pubblico. Ma non é tutto. Perché, intanto, anche la modella italo persiana, insieme a Pierpaolo Pretelli, rompe il silenzio social relativamente al gossip della rottura con l’ex coinquilino al Grande Fratello vip 5. E lo fa con la pubblicazione di un nuovo post, o per meglio dire una carrellata di foto che la immortala all’evento Rai mentre é in compagnia con l’amato fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Insomma sembra proprio che la coppia nata al Grande Fratello vip 5, per la gioia dei fedeli fan dei “Prelemi”, non sia scoppiata, a dispetto delle malelingue!

