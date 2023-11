Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Nuova indiscrezione: “La coppia non sta più insieme”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nuova indiscrezione conferma la rottura

Le voci sulla presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano incessanti a circolare sul web. Nonostante la smentita di Fariba Tehrani e del padre dell’influencer, una nuova indiscrezione confermerebbe quanto rivelato alcuni giorni fa da Fabrizio Corona.

A lanciare la bomba Deianira Marzano che su Instagram scrive: “Premessa che mi sono già espresso per le parole usate nei confronti di Giulia e Pier che non ho condiviso. Quello che so tramite persone vicine a loro è che la coppia a oggi non sta più insieme e lui dovrà trovare un appartamento. Quindi mio malgrado i dadi sono tratti. Detto ciò la questione era personale, ma a quanto pare tramite un amico è trapelata l’indiscrezione a terzi della crisi che l’hanno annunciata prima. Giustamente i diretti interessati stavano capendo come affrontare il tutto. Sono certa che presto lo diranno loro“. Sarà davvero così? Si attende, dunque, che i ‘Prelemi’ facciano luce sul loro attuale rapporto.

Lo scoop di Corona sulla rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

L’intervento dei genitori di Salemi ha smentito la crisi con Pierpaolo Pretelli, ma chi ha messo in giro questa voce? Fabrizio Corona che, sul suo sito Dillinger News, ha avanzato l’ipotesi della rottura tra i due ex gieffini. “Finalmente e con grande gioia annunciamo la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.”

E ancora: “Alleluia si sono lasciati e il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)” si legge sul sito.

