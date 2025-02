È passato circa un mese da quando Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian e i due non potrebbero essere più felici. L’influencer si sta godendo la maternità, apparendo ogni tanto sui social con scatti emozionanti del suo bambino o del compagno. Nel frattempo, Pierpaolo è tornato al teatro con il musical Rocky, dove recita nel ruolo di protagonista al fianco di Giulia Ottonello. Insomma, è un momento straordinario per la coppia e, a quanto pare, le sorprese per loro non sono ancora finite. Stando a quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi, i “Prelemi” potrebbero convolare a nozze entro la fine del 2025.

“Per la coppia, dopo la cicogna, arrivano i fiori d’arancio”, si legge sulle pagine del settimanale. Dopo la nascita del loro primo figlio, sembra che i due stiano prendendo seriamente in considerazione l’idea di sposarsi, tanto da avere in mente già una possibile data. “Il matrimonio tra i due dovrebbe avvenire entro l’anno”, ha scritto Alberto Dandolo. Si tratta di un vero e proprio scoop, che ha già mandato in tilt i fan della coppia, i quale aspettano questo momento dal 2020, ovvero da quando Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti al matrimonio: tutti i dettagli

A quanto pare, la nascita di Kian ha reso ancora più forte il legame tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, tanto da valutare realmente l’idea di formalizzare il loro amore e convolare a nozze. Sebbene l’influencer persiana avesse già visto il fidanzato nel ruolo di padre con il primogenito Leonardo, ha confessato al settimanale Oggi di essere felicissima nel vederlo all’opera con il piccolo Kian. “Pierpaolo è riuscito a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia”, si legge sul giornale. Giulia era infatti presente in prima fila al debutto del musical Rocky al Teatro Nazionale di Milano, tifando per il successo del fidanzato.

Ad ogni modo, è necessario chiarire che queste rimangono solamente indiscrezioni e non si sa se effettivamente i “Prelemi” abbiano intenzione di sposarsi. Per ora, la coppia non ha dato ancora conferma a riguardo o accennato all’idea di un possibile matrimonio imminente. In questo periodo, entrambi si stanno godendo i primi mesi di vita del loro figlio, mentre Pretelli gira l’Italia con il suo tour teatrale. Dunque, non resta che attendere per capire se i due rilasceranno commenti riguardo questo rumor o se, invece, decideranno di restare in silenzio.