Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?/ “Quando mi farà la proposta…”

Matrimonio in vista per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 5 è più unita che mai. Ivan Rota su Dagospia ha rivelato che i due sono pronti a convolare a nozze: “Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, uniti come non mai, si sposano. E il lavoro non manca: lei da settembre riprende Salotto Salemi mentre lui, dopo l’esperienza a Domenica In finita male, presenterà il GF Vip Party con Soleil Sorge che speriamo non cerchi dì ammaliarlo”. L’anno scorso Giulia Salemi ha condotto per il portale Mediaset Infinity Salotto Salemi e la seconda edizione è stata promossa in tv, su La5. Pierpaolo, invece, da settembre sarà impegnato con la nuova edizione del GF Vip.

Giulia Salemi attende la proposta di matrimonio

Qualche giorno fa Giulia Salemi, intervistata da SuperGuida Tv, ha parlato proprio di un eventuale matrimonio con Pierpaolo Pretelli: “Perché no?! Però diciamo che non faccio troppi progetti, mi piace vivermi il presente. Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno”. E aveva aggiunto: “Io e Pier siamo fortunati, il nostro legame cresce sempre di più. Siamo sempre più complici e complementari. Sono contenta e innamorata quindi devo essere grata”. Il mese scorso durante il matrimonio della conduttrice Giorgia Venturini con Marco De Santis, Giulia Salemi è riuscita a prendere il bouquet della sposa, durante il tradizionale lancio: “Non c’è due senza tre”, ha annunciato nelle storie di Instagram. Infine Giulia ha pubblicato un video su TikTok, scrivendo: “Quando prendi il terzo bouquet ma non è ancora arrivata la proposta”. Il primo bouquet era arrivato a settembre 2021, durante il matrimonio di una coppia di amici.

