Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli/ “Siamo anime gemelle. Zorzi? Ho capito dove…”

A ormai un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono più innamorati come mai, come confermano le foto sull’ultimo numero in edicola di Chi. “Siamo complici e felici. Sono innamorata e serena come non mi era mai capitato prima. Pierpaolo mi piace come uomo, come figlio e come padre è un un esempio per tutti. Ha sani principi e un talento vero per lo spettacolo”, ha detto l’influencer italo-persiana. Al fianco dell’ex velino di Striscia la notizia, Giulia ha sputo superare le delusioni del passato: “Se un tempo mi piaceva il bad boy, ora mi sono innamorata di un giovane papà, un ragazzo concreto con cui poter parlare di futuro”. La Salemi non nasconde di voler diventare madre, ma per adesso lei e Pretelli vivono pienamente la loro giovane storia d’amore dividendosi tra Roma e Milano. Anche Pierpaolo Pretelli ha confermato la felicità ritrovata grazie alla storia d’amore con Giulia Salemi: “Siamo anime gemelle. Mi ha fatto ricredere sull’amore”, ha detto l’ex velino di Striscia la notizia a Chi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: amore e lavoro dopo il GF Vip 5

Nel corso dell’intervista Giulia Salemi ha parlato anche del suo rapporto con Tommaso Zorzi: “Mi spiace averlo perso. Prima o poi affronteremo la cosa lontano dai riflettori. Ho capito dove ho sbagliato con lui negli anni”. Invece dopo il GF Vip 5 continua l’amicizia con Dayane Mello, ritrovata proprio dentro la casa di Cinecittà. I due giovani innamorati sono anche molto impegnati sul lavoro. Dal 16 aprile su Mediaset Play andrà in onda “Salotto Salemi”, il nuovo programma di Giulia. In ogni puntata ci sarà un’ospite: Paola di Benedetto, Dayane Mello, Martina Handy, Veronica Ferraro, Arianna Cirinnone e Gaia Zorzi. L’influencer italo-persiano ha anche d poco lanciato la sua lineai di costumi. Invece Pierpaolo Pretelli si è buttato nel mondo della musica: a breve uscirà il suo nuovo singolo “un reggaeton 2.0” e un featuring con Giorgina (Giorgia Iarrera).

