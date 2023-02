Giulia Salemi e Pretelli insieme a San Valentino dopo annuncio della crisi/ C’entra Signorini: cos’è accaduto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme a San Valentino: c’è lo zampino di Alfonso Signorini

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7 di lunedì scorso Giulia Salemi ha confermato i rumor degli ultimi giorni sulla crisi con Pierpaolo Pretelli. I due stanno attraversando un momento difficile e la loro storia, tanto amata dal popolo del web, è a rischio. Molti si sono chiesti ieri se Giulia e Pierpaolo avrebbero davvero trascorso la festa di San Valentino separati (come lei aveva annunciato al GF Vip) e la risposta è arrivata nelle ultime ore, grazie ad un video postato da Alfonso Signorini.

Il conduttore del GF Vip è notoriamente molto legato ai due ragazzi che, d’altronde, si sono innamorati proprio durante un’edizione del reality da lui condotta. Ieri Giulia e Pierpaolo erano a cena con lui ad un tavolo per tre, probabilmente dopo invito diretto di Alfonso. Un video pubblicato dal conduttore (che trovate alla fine dell’articolo) li mostra infatti parlare fittamente. Ma cos’è accaduto?

Alfonso Signorini lo spiega con una frase scritta a corredo del video in questione: “Forse ce la facciamo. Chi vivrà vedrà …. Io ce l’ho messa tutta”. Il conduttore fa dunque comprendere di essersi impegnato per mettere pace tra i due ragazzi ma che starà a loro poi prendere la decisione finale. Ce la faranno a ricostruire il loro rapporto?

Ricordiamo che, in diretta al GF Vip, Giulia ha così annunciato la crisi con Pretelli: “Voglio essere onesta, io e Pierpaolo stiamo vivendo un a crisi. Questo può accadere a tante coppie come noi. Però voglio precisare che non ci sono state liti con piatti volanti e che non si sono stati tradimenti. In questo momento non è certo in discussione il nostro sentimento. Però vogliamo capire come stanno andando le cose e che direzione prenderanno. Chiedere la privacy è difficile, visto che il nostro legame è nato qui al GF Vip sotto l’occhio attento delle telecamere.”

