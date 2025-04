Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: sorrisi e passeggiata con il figlio Kian a Milano

Ultimi giorni insieme per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con il figlio Kian prima della partenza di lui per l’Isola dei Famosi 2025. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Chi mentre passeggia per le vie di Milano insieme al proprio bambino scambiandosi dolci abbracci e sorrisi. Nelle foto pubblicate sul numero in edicola da mercoledì 30 aprile 2025, la coppia si mostra super affiata e innamorata di Kian che è il frutto di un amore grande e importante che è cresciuto anno dopo anno e che è riuscito a superare anche un momento difficile.

Con la nascita di Kian, Giulia Salemi ha realizzato il sogno di avere una famiglia con Pierpaolo in cui ha trovato un compagno di vita che la supporta in tutte le sue scelte. Prima di partire per l’Honduras, Pierpaolo e Giulia stanno facendo il pieno di amore.

Giulia Salemi piange per la partenza di Pierpaolo Pretelli per l’Isola dei Famosi 2025

Per Pierpaolo Pretelli, professionalmente e sentimentale è un periodo d’oro. Sereno e felice accanto alla compagna Giulia Salemi e al figlio Kian, sta per partire per l’Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2025. Una partenza di cui è felice la stessa Giulia che, però, non ha trattenuto le lacrime. In un video condiviso da un amico della coppia, Giulia si appoggia al petto di Pierpaolo e non trattiene la lacrime in vista della sua partenza. Il filmato ha scatenato le reazioni del web che si è emozionato nel vedere la Salemi così commossa.

Pur stando lontani fisicamente, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potranno sentirsi e videochiamarsi in tutti i momenti in cui l’inviato dell’isola dei Famosi 2025 sarà libero. Nel frattempo, però, si gode il piccolo Kian che resterà con la mamma.