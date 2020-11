Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, amicizia finita?/ Lei non gli ha fatto gli auguri…

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ritroveranno l’amicizia che li ha uniti nella casa del Grande Fratello Vip 2020? L’influencer, dopo essere stata una protagonista indiscussa dell’edizione 2018, insieme a Stefano Bettarini, protagonista della prima edizione del reality, tornerà a varcare la famosa porta rossa. Nella casa di Cinecittà ritroverà un vecchio amico ovvero Tommaso Zorzi con il quale il rapporto d’amicizia, nell’ultimo periodo, ha subito una battuta d’arresto. A svelare il motivo che avrebbe portato Zorzi e la Salemi ad allontanarsi è, ancora una volta, Gabriele Parpiglia che, sulle pagine del settimanale Chi, racconta i dettagli dell’amicizia tra i due influencer, messa a dura prova da un gesto della Salemi, ma cos’è accaduto esattamente? Andiamo a scoprirlo insieme.

TOMMASO ZORZI E GIULIA SALEMI, LA VERITA’ SULLA LORO AMICIZIA

L’amicizia tra Tommaso Zorzi, indiscusso protagonista del Grande Fratello Vip 2020 e Giulia Salemi sarebbe stato un gesto di quest’ultima. Stando a quello che scrive Gabriele Parpiglia, la Salemi si sarebbe dimenticata di fare gli auguri a Tommaso per la pubblicazione del suo romanzo raffreddando così il loro rapporto. Ma non sarebbe finita qui. “Da quel momento il silenzio. Vacanze separate e scelte di vita diverse. Zorzi ha lasciato la sua vecchia agenzia per un’altra società e loro hanno ingaggiato proprio la Salemi. Quindi con l’ingresso di Giulia l’amicizia si sarebbe rinsaldata o sarebbe definitivamente saltata?”, si legge su Chi. Il Grande Fratello Vip arriva così come un’occasione importante per ricucire il loro rapporto? Come reagirà Tommaso di fronte all’ingresso di Giulia Salemi? Sarà l’inizio di una nuova amicizia? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA