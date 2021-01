Giulia Salemi “esce” dalla casa del Grande Fratello Vip/ Perchè? Da concorrente a giudice…

Giulia Salemi ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip? No, tranquilli, questa sera sarà in giuria ne La Pupa e il Secchione e viceversa solo perché il programma è stato registrato ancora prima della sua partecipazione al reality di Canale5. Questa sera quindi i suoi fan avranno modo di vederla e seguirla su Italia1 e domani di nuovo sulla rete ammiraglia Mediaset. L’influencer è chiamata a dire la sua su Pupe e Secchioni occupando un posto d’onore nella prova finale, il Bagno di cultura, al fianco di Cristiano Malgioglio e Carmelo Abbate. Un vero e proprio trio scoppiettante che, siamo sicuri, i fan non vorranno perdersi anche perché decreterà l’eliminazione di una delle coppie del programma. La vita di Giulia Salemi è sotto i riflettori in questo momento perché, nonostante la batosta di due anni fa, ha deciso di rimettersi in gioco vivendo nuovamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020 rifacendo, se vogliamo, gli stessi errori e finendo sotto la lente per la sua storia d’amore con un altro vippone. Questa volta si tratta di Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi a La Pupa e il Secchione e viceversa mentre è al Grande Fratello Vip 2020? Svelato l’arcano…

Il bel velino che aveva perso la testa per Elisabetta Gregoraci ha aperto gli occhi proprio con l’arrivo di Giulia Salemi nella casa e da allora non si sono più lasciati. I due si sono conosciuti e hanno capito di essere uguali solo in una versione femminile e in una maschile e così hanno deciso di lasciarsi andare al loro rapporto nonostante le pressioni dall’esterno.

Tra voci che gridano fuori dalla casa, il no della famiglia di Pierpaolo Pretelli e il fantasma di Elisabetta Gregoraci che aleggia dentro la casa, Giulia Salemi è andata avanti nella conoscenza con Pretelli e adesso i due parlano seriamente di una vita fuori dal programma, una convivenza e addirittura della possibilità che la giovane possa conoscere la sua famiglia e anche il piccolo Leo. La vita di Giulia Salemi è di nuovo stata stravolta dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, come finirà questa volta?



