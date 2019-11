Giulia Salemi, ex di Francesco Monte/ Tradimento? Lui smentisce “è finita perché…”

Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte, sarà indirettamente protagonista questo pomeriggio nella nuova puntata di “Verissimo” dal momento che proprio l’uomo con cui faceva coppia fissa fino alla scorsa estate sarà ospite nel salotto tv di Canale 5: e chissà che il giovane pugliese che era diventato celebre come tronista a “Uomini e Donne” non torni sulla turbolenta fine della relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 3, crisi nata dal suo tradimento con Isabella De Candia, la sua attuale ragazza. Come si ricorda era stata sul finire dell’estate la stessa influencer originaria di Piacenza a rivelare attraverso il suo profilo Instagram che la storia con Francesco era oramai finita e in quella circostanza aveva molto indignato la fanbase di Giulia, nonché quella dell’ex tronista, il fatto che Monte a stretto giro di posta avesse cominciato a mostrarsi come nulla fosse assieme già alla nuova fiamma. A scatenare altre polemiche, più di recente, era stato un commento della ragazza italo-iraniana sotto il post in cui Francesco Sole annunciava il fidanzamento con Giulia Cavaglia: “L’accoppiata Giulia-Francesco spacca: spero a voi vada meglio però” ha commentato all’amico, scatenando però la reazione della fanbase di Monte e replicando a stretto giro agli haters. “Era solo una battuta! se ci scherzo io, scherzateci anche voi” si era difesa contro i professionisti della tastiera.

GIULIA SALEMI, I MOTIVI DELLA ROTTURA CON FRANCESCO MONTE

Insomma, nonostante un amore cresciuto lontano dalle telecamere del GF VIP e la successiva decisione di andare a convivere, Giulia Salemi ha detto addio a Francesco Monte che appunto poche settimane dopo è uscito allo scoperto con la top model Isabella Di Candia. Ancora oggi però si rincorrono i rumors su quale potrebbe essere stato il motivo della loro traumatica rottura: se la Salemi pare non aver mai negato l’ipotesi del tradimento da parte di Francesco, va anche registrato che, secondo i bene informati, il definitivo distacco sarebbe avvenuto in quel di Cannes, dove i due si erano recati assieme. A voler rompere sarebbe stato Monte che poi, a seguito di un furioso litigio notturno, ha deciso di mollare tutto: negli ultimi tempi l’ex tronista non ha sempre risposto alle frecciate che l’influencer gli ha rivolto ma certo è che di questa storia non si conoscono ancora bene tutti i dettagli e appunto secondo molti un ruolo determinate potrebbe averlo avuto la stessa De Candia, apparsa quasi ‘a orologeria’ dopo che i due fidanzati si erano oramai lasciati. L’unica cosa certa è che dei due quella che ha sofferto maggiormente è stata Giulia che non solo si è commossa nel corso di una delle sue ultime ospitate televisive, ma ha anche candidamente ammesso di aver vissuto un periodo molto difficile post separazione.

TRADIMENTO? FRANCESCO MONTE SMENTISCE

A rivelare ora i veri motivi della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte ci ha pensato proprio quest’ultimo nel corso dell’intervista al programma Verissimo al quale ha smentito categoricamente un tradimento ai danni della bella persiana. “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti”, ha dichiarato l’ex tronista ed ex concorrente di Tale e Quale Show a Silvia Toffanin. “Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”, ha quindi chiosato. La stessa Giulia Salemi, in effetti, non ha mai fatto riferimento ad un vero e proprio tradimento, nonostante i sospetti e le insinuazioni dei fan. Non ha mai negato, tuttavia, di aver sofferto moltissimo per la fine della sua storia con Francesco. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

“SOGNAVO L’AMORE, MA E’ ANDATA COSI’…”

“Sognavo l’amore e l’ho avuto ma poi è andata così”: è questo uno dei passaggi più significativi dell’intervista che pochissime settimane fa Giulia Salemi ha concesso al magazine “Chi” per raccontare non solo la fine della storia con Francesco Monte ma pure il modo in cui lei ha reagito. “Non mi pento di nulla, ho dato tutta me stessa” era il mantra della ragazza che, se da una parte ha sofferto, dall’altra pare aver metabolizzato la situazione e, anche se attualmente è single, non si cruccia di aver sbagliato qualcosa col ragazzo e anzi adesso spera di tornare a innamorarsi quanto prima. “Nessuno potrà mai togliermi il sorriso” ha pure aggiunto sfoggiando una saggezza tipica di una donna più scafata di quello che è lei, pur ammettendo che questo nuovo step di cominciare a volersi bene non è stato certo facile dato che per un certo periodo Giulia si è sentita “sbagliata” e non aveva capito che quello che le è successo rappresentava per lei solamente un passaggio obbligato in un “processo di crescita”.



