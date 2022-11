Giulia Salemi, Fariba Tehrani choc sul tumore/ “Sembrava soffocare. Il rischio era..”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi ha avuto un rumore: la rivelazione della madre Fariba Tehrani

Può dirsi una dei più amati tra gli ex volti del Grande Fratello vip e, in queste ore, Giulia Salemi torna al centro dell’attenzione mediatica per una rivelazione choc della madre, Fariba Tehrani. Mamma e figlia vip sono ricordate da molti, tra i telespettatori, per aver partecipato nel ruolo del duo di concorrenti “le persiane” al gioco di Pechino Express. E, in un’intervista esclusiva concessa a Di più, Farina Tehrani svela ora il dramma vissuto in famiglia per la diagnosi di un tumore all’apparato respiratorio, per cui ai suoi primi mesi di vita Giulia Salemi “sembrava che soffocasse”.

La ex concorrente del Grande Fratello vip 5 e ora addetta alla Social Room del Grande Fratello vip 7 in onda su Canale 5, da neonata figlia di Fariba Tehrani e Mario Salemi, soffriva dei problemi alla respirazione per via di una massa tumorale, come riportato dalla madre persiana: “Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l’avrebbe presto soffocata”.

Lo strazio dei ricordi di Fariba Tehrani per la lotta di Giulia Salemi contro il cancro

La neonata Giulia e i suoi genitori rimasero, per diversi giorni, nella struttura sanitaria predisposta per l’intervento di asportazione della massa, dove tra l’altro la Salemi junior si ritrovava di lì a poco a festeggiare il primo compleanno. E di quei giorni difficili, del percorso comprensivo del delicato intervento della figlia, Fariba poi ricorda: “Mi tagliai i capelli come un uomo perché non avevo più tempo per curarmi e pensare a me, dedicavo tutto il mio tempo a Giulia. Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia. Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore”. Il giorno dell’operazione, quindi, diventò un momento di condivisione e sofferenza mischiate alla speranza, molto sentito da parte di Fariba Tehrani: “Chiesi a tutti una preghiera per Giulia, chiamai i miei amici ebrei, cristiani, musulmani. Dopo un’ora e mezza ricordo che uscì uno dei chirurghi, mi disse che a prima vista il tumore poteva considerarsi di tipo benigno- aggiunge inoltre la madre dell’ex Grande Fratello vip -. Scoppiai a piangere”.

Le visite di routine seguite all’intervento chirurgico furono a suo tempo numerose e intanto, negli anni, Giulia Salemi “è stata debole, minuta e sofferente”. Come svela poi Fariba Tehrani, al di là dell’intervento e le possibili conseguenze e complicanze “uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più”. Della delicata operazione rimangono, ancora oggi, i segni sul corpo, che la modella persiana ha deciso di non rimuovere e per cui Giulia Salemi non ricorre alla medicina e chirurgia estetica: “A Giulia è rimasta la cicatrice dell’operazione e anche “un seno più piccolo dell’altro”. Una scelta singolare e coraggiosa quella della modella influencer dal sorriso travolgente e lo sguardo magnetico, che si é raccontata ai microfoni di Verissimo, in una intervista in cui ha ammesso di essere stata vittima di bullismo ed emarginazione, anche per via del suo aspetto fisico.











