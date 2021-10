Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Petrelli/ Sorpresa e dedica, in futuro…

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno da poco festeggiato il loro primi dieci mesi insieme. Lo hanno fatto con la solita entusiasmante voglia di stare in compagnia l’uno dell’altra e di celebrare il loro amore, tra progetti futuri ed uno sguardo anche al presente. L’ex concorrente gieffina ha sorpreso il suo fidanzato nei giorni scorsi, raggiungendolo nella capitale per passare insieme qualche ora in un giorno importante per loro.

Pierpaolo Pretelli è Ultimo, Tale e Quale Show/ Una prova più difficile del previsto

Come si evince dai social, la storia d’amore tra Pretelli e la Salemi, iniziata in realtà dentro la casa del Grande Fratello VIP, sta procedendo a gonfie vele. Per loro si tratta di una scommessa d’amore riuscita, dato che in pochissimi sembravano credere in loro. Ma Giulia e Pierpaolo sono stati in grado di crederci, convinti e trascinati dal sentimento che nutrivano l’uno nei confronti dell’altro. E così, oggi, si mostrano insieme felice e spensierati.

PIERPAOLO PRETELLI È CESARE CREMONINI, TALE E QUALE SHOW/ Con una romantica dedica...

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Petrelli: “lui è la mia comfort zone”

In questi giorni ricchi di emozioni per Giulia e Pierpaolo, lei è stata protagonista di una bella iniziativa. Lo ha infatti raggiunto a sorpresa a Roma e ha poi postato una tenerissima dedica sui social, definendo la sua dolce metà come una bellissima zona di comfort: “Per me Pierpaolo è ’unica Comfort Zone dalla quale non mi piace uscire”, ha scritto sul proprio account, prima di aggiungere un cuoricino ed un tag per il suo grande amore. Nella foto si percepisce sintonia, spensieratezza e davvero tanta voglia di viversi e stare insieme. Non molto tempo fa, Pierpaolo aveva inoltre confessato di voler mettere su famiglia con Giulia.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ La coppia ha un sogno, ma prima...

© RIPRODUZIONE RISERVATA