Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ Dal grande amore che gli lega al terribile lutto

In questi giorni si è parlato di una possibile crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma tutto è stato poi smentito dai social e dalle loro foto insieme in un momento magico per la coppia e la vita personale di entrambi. La bella persiana è alla conduzione del Grande Fratello Vip Party insieme a Gaia Zorzi mentre lui è pronto a debuttare sulla rete concorrente, proprio al venerdì, come concorrente di Tale e quale show. Chi lo ha seguito in questo ultimo anno sa bene che le cose per lui sono andate di bene in meglio proprio per via della sua voglia di fare musica ed esserci riuscito con successo con tanto di singolo al cui video ha preso parte anche la sua bella fidanzata, Giulia Salemi. Quest’ultima, dal canto suo, ha vissuto un vero e proprio anno magico al fianco del suo bel fidanzato visto che alla loro vita privata si è aggiunto il successo nel lavoro.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli, dal Grande Fratello Vip al terribile lutto

Anche Giulia Salemi, infatti, ancora prima di prendere le redini del programma streaming legato al Grande Fratello Vip (che l’ha rilanciata dopo la rovinosa esperienza all’epoca di Francesco Monte), ha lanciato la sua linea di costumi conquistando le sue fan. Unica nota negativa di questi giorni è stato il terribile lutto che ha colpito la sua famiglia e, in particolare, quella di sua madre Fariba Therani. Proprio qualche giorno fa, Abdolhamid Therani, fratello di Fariba, è stato trovato privo di vita morto, sembra, in seguito ad un arresto cardiaco. E’ stata proprio la madre di Giulia Salemi, con un post su Instagram, a dare la notizia rivelando anche che il fratello aveva fatto il vaccino e aveva presto anche il covid. Nonostante tutto, la bella fidanzata di Pierpaolo Pretelli prova ad indossare il suo miglior sorriso e andare avanti.

