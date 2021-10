Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ La coppia ha un sogno, ma prima…

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele. I due si sono conosciuti più di un anno fa nella casa del Grande Fratello VIP e da allora non si sono più lasciati. Giorno dopo giorno, anche alla larga dalle telecamere, la coppia ha coltivato e rinsaldato un sentimento profondo: “Tra noi c’è un amore molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo. Non lo avrei mai immaginato”.

“Abbiamo iniziato piano piano, tutto è arrivato con calma”, ha raccontato molto emozionato Pierpaolo durante un’ospitata da Mara Venier a Domenica In. Proprio in occasione della stessa intervista, l’ex concorrente gieffino ha rivelato al pubblico il suo più grande sogno: “Vorrei rivivere l’emozione di diventare padre. Penso che Giulia sia d’accordo. Ci daremo da fare, lo sai?”.

Giulia Salemi, così ha sorpreso Pierpaolo Pretelli

Nei giorni scorsi, quando Pierpaolo Pretelli ha partecipato alla puntata di Domenica In, la showgirl lo ha sorpreso con un video-sorpresa contenente i loro migliori momenti vissuti insieme. Un gesto semplice e sentito, in grado di spiazzare completamente Pierpaolo e di lasciarlo a bocca aperta. La Salemi ha inoltre scritto una bellissima lettera che anche i fan hanno apprezzato tantissimo: “Mi sento felice e forse prima di incontrarti la felicità non sapevo neanche cosa fosse. Tu hai saputo leggermi dentro, ti sei fermato ad ascoltarmi, ti ho fatto sanguinare le orecchie lo so, ma soprattuto hai saputo leggere i miei silenzi. E dentro quei silenzi hai scoperto la Giulia più sensibile, indifesa e fragile”.

“Ma è quella Giulia che si è innamorata di te […] Siamo solo all’inizio, lo so, su tante cose ci dobbiamo ancora lavorare. I sogni sono fatti per essere vissuti e io con te sto vivendo il mio sogno, il nostro sogno. Grazie amore mio”, ha proseguito la Salemi. Dunque si preannunciano grandi prospettive per Pierpaolo e Giulia, tra cui il sogno di fare un figlio. Ma prima l’ex gieffina dovrà pensare al lavoro, a breve sarà infatti impegnata nel nuovo programma Back To School.



