Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Matrimonio? Abbiamo dei progetti ma…”

Giulia Salemi è la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show. La coppia si è conosciuta all’interno del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Un grande amore quello nato fra l’influencer ed ex velino di Striscia La Notizia che stanno progettando un futuro insieme. Proprio così la coppia, al momento divisa fra Roma e Milano, sta seriamente pensando alla possibilità non solo di convivere insieme, ma anche di sposarsi. A rivelarlo è stato proprio Pretelli che, intervistato da RTL 102.5, ha dichiarato: “ci vediamo una volta alla settimana, soprattutto il week-end. Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale”.

A chi parla di matrimonio però l’ex gieffino ha replicato dicendo: “step by step. Certo che lei si è proprio lanciata come neanche Buffon ai tempi d’oro avrebbe fatto…”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli matrimonio: “abbiamo dei progetti, ma…”

L’amore fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele. Nonostante la distanza Roma-Milano la coppia è più innamorata che mai. Proprio la influencer ha messo i puntini sulle ‘i’ in merito alla notizia di un possibile matrimonio con il bel Pierpaolo: “se diciamo che abbiamo dei progetti, tutti pensano che ci stiamo per sposare. Mentre se diciamo che vogliamo aspettare, si parla subito di crisi. In realtà noi siamo molto felici e innamorati, vogliamo fare un passo alla volta”.

Non solo, Giulia Salemi ha anche rivelato di avere un bellissimo rapporto con Leonardo, il figlioletto di Pierpaolo nato dal matrimonio con Ariadna Romero: “ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata…”. Che dire se sono rose fioriranno!

