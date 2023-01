Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Mi accetta per come sono, mi ama”

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: l’amore al Grande Fratello Vip

Non è solo la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi è anche una conduttrice ed influencer di successo attualmente opinionista social della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022. La coppia si è conosciuta ed innamorata proprio durante un’edizione del popolare reality show e da allora non si sono più lasciati. Proprio la Salemi nel salotto di Verissimo ha confessato a Silvia Toffanin: “Pierpaolo è sempre, ci completiamo molto. Sono maturata molto grazie anche a lui. Lui mi accetta per quello che sono, non mi vuole snaturare. Mi ama”.

La coppia ha da poco iniziata anche a convivere insieme come ha rivelato la influencer persiana: “a metà novembre ci trasferiremo, andremo a convivere ufficialmente”. Adesso manca solo la promessa di matrimonio che al momento non è ancora arrivata da parte dell’ex velino di Striscia La Notizia.

Giulia Salemi e il monologo a Le Iene sulle donne iraniane: “È una cosa che ho sentito davvero”

Giulia Salemi non è solo una influencer e conduttrice di successo, ma anche una donna che ci mette la faccia quando si tratta di questioni importanti come la libertà per le donne iraniane. Proprio a Le Iene è intervenuta con un toccante monologo in cui ha parlato della libertà della donna inviando un messaggio di forza e speranza a tutte le donne che stanno lottando contro un sistema che le vuole ancora schiave. Intervistata da Vanity Fair ha precisato: “è una cosa che ho sentito davvero perché è una tematica che mi tocca, così come tocca mia madre. Quando una causa la senti tua è tutto più potente: sono contenta di aver potuto fare, nel mio piccolo, qualcosa per le donne iraniane, raccontando la loro storia e sperando che la gente non si dimentichi di loro tanto presto», racconta Giulia Salemi, pronta, in quest’intervista, ad aprirsi con generosità come ha sempre fatto”.

Parando proprio del monologo a Le Iene ha detto: “è stato per me un grande atto di libertà, visto che non avevo mai parlato in Farsi. La tv vuole ironia, giocosità e leggerezza, ed è per questo che aver avuto la possibilità di far vedere un altro mio lato, quello iraniano, è stato bellissimo. Mai come in questo momento le persone iniziano a capire le mie varie sfaccettature, e questo mi permette finalmente di esprimermi appieno. Sto crescendo, sto maturando, e sto affrontando qualsiasi situazione in maniera differente rispetto a prima”. Infine sui progetti per il futuro: “il mio sogno è diventare una conduttrice, ma se dovesse arrivare una proposta di questo tipo mi lusingherebbe molto, vorrebbe dire che ho seminato bene. Spererei solo di essere all’altezza”.

