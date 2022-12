Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Non faccio pronostici”, nozze in vista?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, tutto a gonfie vele: la convivenza come “esperimento” pre-matrimoniale?

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli va tutto a gonfie vele. E’ bene scriverlo e ribadirlo, prima che esca l’ennesimo rumor del web che verosimilmente e legittimamente potrebbe infastidire la coppia. La showgirl e il fotomodello, infatti, vanno d’amore e d’accordo. Ma non solo: in questi ultimi tempi i due ragazzi hanno compiuto passi avanti importanti, aggiungendo tasselli fondamentali alla loro relazione, come la convivenza. “Io e Pier abbiamo preso casa insieme a Milano”, ha confessato la soubrette in una chiacchierata con Alfonso Signorini durante il Grande Fratello VIP.

Un passaggio che testimonia lo splendido periodo che Giulia e Pierpaolo stanno vivendo l’una al fianco dell’altro. “Questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza. Poi spero che la vita mi sorrida. Non voglio fare pronostici perché sono scaramantica”, ha ribadito ancora la Salemi in un’altra intervista a Verissimo. Insomma, se son rose fioriranno. Di certo Giulia Salemi e il suo Pierpaolo ce la stanno mettendo proprio tutta per portare avanti il loro sogno d’amore.

Tra i tanti rumors del gossip, si rincorre anche quello che vedrebbe Giulia e Pierpaolo prossimi all’altare. Un sogno sul quale per il momento i due sembrerebbero sorvolare, anche se secondo i ben informati i preparativi sarebbero già iniziati. La coppia d’altra parte non si è mai tirata indietro e almeno nelle intenzioni ha manifestato il desiderio di costruire una famiglia, magari siglando il tutto con una grande promessa.

“Il nostro legame cresce sempre di più, siamo sempre più complici e complementari. Quando mi farà la proposta ci sposeremo”, ha ribadito Giulia in una intervista a Superguida Tv, alimentano le voci che vedrebbero l’ex gieffino in procinto di chiedere la mano alla sua compagna. Recentemente però Pierpaolo si è divertito con una finta proposta, durante Salotto Salemi, una trasmissione condotta da Giulia. “Arriverà quel momento…”, ha poi promesso il ragazzo, dopo la burla che aveva fatto vacillare la sua dolcissima fidanzata.

