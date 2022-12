Giulia Salemi fidanzata Pierpaolo Pretelli/ “Sua mamma? Mi vuole bene come sono e…”

GIULIA SALEMI, CHI E’ LA FIDANZATA DI PIERPAOLO PRETELLI

Chi è Giulia Salemi, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli? Questo pomeriggio il 33enne personaggio televisivo e modello lucano sarà ospite negli studi di “Verissimo” per raccontarsi alla padrona di casa, Silvia Toffanin: e il ritorno nello storico programma del weekend di Canale 5, a quasi un anno di distanza dalla precedente ospitata, sarà l’occasione per Pretelli di raccontarsi e di parlare ovviamente della relazione che va a gonfie vele con l’influencer piacentina e forse anche dei sempre più insistenti rumors che vorrebbero i due prossimi a compiere il grande passo verso l’altare. Ma sarà vero?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno assieme oramai da quasi due anni: la 29enne conduttrice televisiva nonché modella di origini iraniane infatti, dopo le storie avute con Luca Bergamaschi e Francesco Monte, è legata sentimentalmente al 33enne originario di Maratea dal dicembre 2020 e, ancora una volta, galeotta fu la Casa del Grande Fratello VIP e segnatamente la quinta edizione che vide scoccare il colpo di fulmine tra i due. Da allora Pierpaolo e Giulia non si sono più lasciati, nonostante alcuni pettegolezzi in passato abbiano parlato di possibili crisi tra di loro, e le cose sembrano andare per il meglio. Nemmeno la precedente relazione avuta dal modello con Ariadna Romero e la nascita del suo primo figlio nel 2017 sembrano essere un problema per la Salemi: anzi in passato era stata la stessa Romero a spiegare che i rapporti col suo ex erano ottimi grazie anche a Giulia e che questa famiglia allargata non pare essere un ostacolo per la vita di nessuno di loro.

GIULIA SALEMI, L’ABBRACCIO CON LA MAMMA DI PRETELLI E…

Da qui a parlare di matrimonio in vista tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ce ne passa: certo è che i due non si sono mai nascosti sull’argomento e in particolare l’ex ‘gieffina’ tempo fa, commentando la notizia dei possibili fiori d’arancio, aveva ammesso che “se diciamo che abbiamo dei progetti tutti pensano che ci stiamo per sposare, mentre se diciamo che vogliamo aspettare poi si parla subito di crisi”. Per la serie: comunque fai, sbagli. E allora la strategia migliore è di vivere il proprio amore e “fare un passo alla volta”. Anzi, agli inizi lei nemmeno desiderava una storia con lui: “E invece ho trovato l’uomo della mia vita: insieme ci diamo sicurezza e ci divertiamo tanto con niente” aveva ammesso la Salemi al magazine ‘Confidenze’ aggiungendo che per ora convivono e che i suoi adorano Pierpaolo.

E a proposito della famiglia di Pretelli, è curioso l’episodio che ha visto protagoniste proprio la madre del modello e Giulia Salemi: la signora Margherita Velardi infatti di recente aveva fatto irruzione a sorpresa nella diretta del “GF VIP Party” e pare che ogni dissapore tra le due donne sia oramai stato superato. Nessuno ah dimenticato quando la mamma di Pierpaolo sembrava preferite Elisabetta Gregoraci a lei, ma l’abbraccio che le due si sono date sembra il segno che oramai anche quelle ruggini sono state rimosse. “Non c’è bisogno che io mi copra, lei mi vuole bene così come sono” aveva detto Giulia sulla suocera, apprezzando la sorpresa fattale in studio e dichiarando che Margherita le vuole davvero bene.











