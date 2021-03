Giulia Salemi, figlia Fariba Teherani/ “Siamo legate ma a volte…”

Giulia Salemi è reduce del successo del Grande Fratello Vip 2020 in cui ha sapientemente tenuto lontana dalla sua vita e del suo percorso mamma Fariba ma adesso succederà lo stesso? Con la partenza dell’imprenditrice e madre della giovane persiana per L’Isola dei Famosi 2021, sembra proprio che il cerchio si possa stringere intorno alle due che in coppia hanno fatto Pechino Express qualche anno fa, e ora? La bella Giulia ha fatto la sua esperienza solitaria nella casa portando a casa la sua vittoria personale, ovvero l’amore di Pierpaolo Pretelli, nonostante le polemiche. I due stanno insieme ormai da un po’ e si dividono tra Roma e Milano facendo notare anche che, al momento, non hanno intenzione di convivere perché il primo pensiero dell’ex velino è il figlio Leo e Giulia è d’accordo con tutto questo. Dall’altro lato, però, ha perso l’amicizia di Tommaso Zorzi.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso Zorzi

Giulia Salemi e Fariba Teherani unite ma spesso allo scontro

L’influencer ci ha tenuto a ribadire che lui e Giulia Salemi non sono mai stati amici e, ospite a Verissimo, ha addirittura parlato di quanto lei sia stata falsa con lui nella casa e anche fuori. Siamo sicuri che la bella morettina se ne farà una ragione e continuerà a vivere la sua relazione con Pierpaolo soprattutto adesso che rimarrà per un po’ orfana della mamma in Honduras. Avrà modo di presentarsi in studio all’Isola per farle una sorpresa come lei ha spesso fatto in passato o dobbiamo fare i conti con il fatto che ormai hanno preso strade diverse dopo il grande litigio di un paio di anni fa? La stessa Giulia ha ammesso di avere un grande legame con la madre ma che spesso questo ha creato conflitto.

LEGGI ANCHE:

Akash Kumar/ All'Isola dei Famosi 2021 nonostante gli attacchi di panico e..Paul Gascoigne/ Dopo successi, alcol, droga e tentati suicidi rinascita all'Isola dei Famosi 2021?

© RIPRODUZIONE RISERVATA