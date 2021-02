Giulia Salemi finalista?/ La vicinanza a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli…

Giulia Salemi finalista grazie a Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli?

Giulia Salemi finalista del Grande Fratello Vip 2020? Il rischio c’è e si sente visto che la bella influencer sembra davvero ad un passo dalla finalissima e con due finalisti pronti a sostenerla e, magari, anche a salvarla in un’eventuale catena di nomination e salvataggi, il gioco potrebbe riservarci sorprese importanti. Solo un sogno? Alcuni le puntano contro il dito convinti che sia proprio questo quello a cui vuole arrivare, mentre altri sono convinti che sia una causalità ma con Dayane Mello pronta a rivalutare alcuni rapporti, come quello con Giulia Salemi, il gioco sembra davvero fatto.

In questi giorni la Salemi si è molto riavvicinata a Dayane per via della questione di Lucas e della grande solidarietà mostrata da tutti, ma ha finito col litigare con Stefania Orlando proprio per una questione di nomination, quella che la conduttrice ha fatto ai suoi danni infrangendo il sogno di un’amicizia che forse esisteva solo nella sua testa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti per l’1 marzo?

Dall’altro lato c’è lui, il suo Pierpaolo Pretelli. Il giovane ormai riesce a stento a resistere al suo fascino e si ritrova con lei a letto in lavatrice tra baci e coccole sospirando e sognando l’1 marzo quando finalmente usciranno dalla casa del Grande Fratello vip 2020 e saranno da soli. A quel punto i loro sentimenti incontreranno la vita vera e capiremo come andranno a finire le cose. Al momento quello che sappiamo è che Giulia è pazza di Pierpaolo Pretelli che, seppur geloso, sembra essere davvero la sua versione al maschile e questo li rende perfetti insieme, o quasi. Le liti tra loro non mancano così come gli attacchi dall’esterno, anche questa sera Alfonso Signorini li metterà con le spalle al muro tirando fuori ex, interviste o la Gregoraci?



