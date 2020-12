Giulia Salemi, flirt con il re delle pompe funebri?/ Francesco Fredella “ecco chi è”

Giulia Salemi ha ritrovato l’amore? Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip non si è sbilanciata sulla sua vita sentimentale, salvo difendersi dalle accuse di Elisabetta Gregoraci, la quale ha insinuato che la giovane influencer sia stata “troppo affettuosa” con Flavio Briatore quando erano ancora sposati. Ma potrebbe esserci qualcuno nella vita di Giulia Salemi, se non addirittura nel suo cuore. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Francesco Fredella. Il noto giornalista di Libero ha rivelato che presto potrebbe ricevere una sorpresa da un misterioso ammiratore. Si tratta della stessa persona che le ha inviato venerdì un messaggio tramite un aereo. Sulla casa di Cinecittà è apparso infatti lo striscione “Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo“. Subito è partita la caccia a tale Enzo, ma Francesco Fredella ha fatto a tal proposito due importanti scoperte. In primis, si chiama Enzo Donato, inoltre potrebbe fare una sorpresa a Giulia Salemi entrando nella Casa più spiata d’Italia.

GIULIA SALEMI E IL FLIRT CON ENZO DONATO…

Negli ultimi tempi Giulia Salemi è apparsa molto vicina a Pierpaolo Petrelli, tanto da suscitare la gelosia di Elisabetta Gregoraci, infastidita dal fatto che il bel giovane stia dedicando attenzioni anche ad un’altra donna nella Casa del Grande Fratello Vip. Ora però spunta il colpo di scena. Enzo Donato dovrebbe entrare con molta probabilità nella casa del Gf Vip. Di lui al momento si sa molto poco, ma stando a quanto scoperto da Francesco Fredella ha 30 anni e un conto in banca molto alto. Si parla infatti di cifre a doppi zeri, in quanto lavora in un’azienda di onoranze funebri fondata dal padre che è molto famosa nel Milanese. Da quando ha smesso di fumare ha messo su qualche chilo, ma pare che abbia già cominciato una dieta per tornare in forma. Chissà se dietro questa decisione c’è anche l’intenzione di conquistare Giulia Salemi, con cui peraltro, secondo quanto rivelato dal giornalista di Libero, ci sarebbe già stato un bacio. Ora Enzo Donato potrebbe dirlo davanti a tutti. Lei però finora ha taciuto, sarà quindi interessante vedere come reagirà…



